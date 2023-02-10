Ümit Özdağ ahlaksızlıkta zirveyi yakaladı! 'Suriyeli hırsız dediği' afet bölgesindeki gönüllü hafız çıktı

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan ve 18 binden fazla can kaybının yaşandığı depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Afet bölgesinde devlet-millet el ele yaraları sarmaya çalışırken muhalefet bugünlerde bile siyasi rant devşirmeye çalışıyor.

Devletin tüm kurumlarının canhıraş bir şekilde mücadelesini yok sayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, provokatif söylemlerle hükümeti karalamaya çalışırken; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise yalan ve iftiralarla bu acılı günlerde dahi faşizan açıklamalarıyla mültecileri hedef alıyor.

Sosyal medya hesabından "Enkazdan önce AK Partililer çıkartılıyor" şeklindeki iğrenç paylaşımıyla milletin sinir uçlarıyla oynayan Özdağ, bu kez de deprem bölgesinde gönüllü bir kişiye ‘Suriyeli hırsız’ diyerek iftira attı.

'Suriyeli hırsız' iftirasıyla ırkçılık!

TRT Haber’deki canlı yayın görüntüsünü Twitter hesabından paylaşan Özdağ, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı sol tarafta konuşuyor, sağ taraftaki mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çalıyor" ifadelerini kullandı.

Özdağ’ın iddiasının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personellerine ait herhangi bir telefonun çalınmadığını belirtirken Valilik de videoda yer alan kişinin afet bölgesinde çalışan gönüllü bir Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

Afet bölgesinde çalışan Türk vatandaşı hafız çıktı

Özdağ’ın ‘Suriyeli hırsız’ şeklinde yaftaladığı Abdulbaki Bozdağ ise, kimliğini gösterip Türk vatandaşı olduğunu söyleyerek Özdağ’a tepki gösterdi.

Bozdağ şu şekilde konuştu:

Ümit Özdağ’ın yaptığı provokatörlüktür. Onu Allah’a havale ediyorum. Ben ne Suriyeliyim ne de hırsızım. İşte Türk vatandaşı kimliğim. Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. İki üç gündür depremzedelere yardım götürüyoruz.

"Enkaz altında cesetlerimiz varken, siyaset yapıyor"

Özdağ’ın yayınladığı görüntüdeki telefonunu gösteren Bozdağ, "Telefonumu arka cebimden aldım, ön cebime koydum. Bu provokatörlükten başka bir şey değil. Halk perişan haldeyken, enkaz altında cesetlerimiz varken, siyaset yapıyor." dedi.

Hukuki yollara başvurarak hakkını arayacağını söyleyen hafız Bozdağ, Özdağ’dan gelecek tazminatı da depremzedeler için kullanacağını belirtti.

İletişim Başkanlığı yalanladı

Öte yandan İletişim Başkanlığı da yaptığı açıklama ile Özdağ'ın iftirasını yalanladı. Başkanlık paylaşımında, "İtfaiye erinin cep telefonunun çalındığı iddiası gerçek dışıdır. Manipülatif içerikler karşısında vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve asılsız iddialara itibar etmemeleri önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ 'özür' dilemeden paylaşımını sildi

'Çamur at izi kalsın' mantığıyla hareket eden Özdağ ise gerçeğin ortaya çıkmasının ardından 'özür' mesajı paylaşmadan iftira haberini silmek zorunda kaldı.