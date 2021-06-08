Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'nu suçladığı FETÖ fotoğrafı başkasına ait çıktı
Ümit Özat, Emre Belözoğlu'na yönelik, "FETÖ'yü bir kere bile kınadı mı? Çağırsınlar bildiğim her şeyi anlatayım" suçlamasında bulundu. Gerilimi başlatan sözlerin ardından dün Belözoğlu, Özat'ı mahkemeye verdi. Geri adım atmayan Ümit Özat, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanında Emre Belözoğlu olduğu sandığı kişinin fotoğrafını paylaştı. Gerçeğin anlaşılmasının ardından sosyal medya yangın yerine döndü.
Ümit Özat ve Emre Belözoğlu'ndaki savaş giderek büyüyor. Özat, Emre Belözoğlu'nu FETÖ ile suçladıktan sonra genç hoca ve Fenerbahçe cephesinden çok sert yanıt almıştı.
Bunun ardından Özat, bildiği her şeyi anlatacağını ifade etmişti. Son olarak dün Emre Belözoğlu'nun dava açtığı haberi geldi. Özat da harareti son noktaya taşıdı.
Ümit Özat, Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay'ın suç duyurusu paylaşımını alıntılayıp, "Fenerbahçe'ye daha fazla zarar verilmemesi için yapıyorum ne yapıyorsam. Verin davaya. Haksızsam alınan öper özür dilerim aynı bu şekilde" notunu düştü.
Eski Fenerbahçe muhabiri Göktuğhan Argın ise fotoğraftaki kişinin Mücteba Kılıç isimli şahsın olduğunu yazdı.
Özat da bunun üzerine, "Fotoğraftaki o değilmiş. Zafer Biryol yalan mı söylüyor, Uğur Boral yalan mı söylüyor, Ömer Çatkıç yalan mı söylüyor. İfadelerinde Emre'nin evinde toplandıklarını söylüyorlar, onları da verin mahkemeye" diye kendisini savundu.