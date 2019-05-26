Ümit Özat ve Fatih Terim kafalarına göre fetva verdi! Bir Alman kadar olamadılar Adana Demirspor teknik direktörü Ümit Özat'ın tepki çeken oruç açıklaması sonrası akıllara Fatih Terim'in geçtiğimiz yıllarda sarf ettiği 'Sizin yerinize de tutarız' sözleri geldi. Sosyal medyada, her iki teknik adama da tepki gösterilirken Alman teknik direktör Jürgen Klopp'un oruca olan saygısını gösteren açıklamaları paylaşıldı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayına yönelik tepki çeken fetvasına Adana Demirspor teknik direktörü Ümit Özat da katıldı. İki hocaya da tepki büyürken akıllara dünyaca ünlü teknik adam Jürgen Klopp'un oruca yönelik açıklamaları gelirken 'Bir Alman kadar olamadılar' yorumları yapıldı. Araştırmacı Melih Esat Açıl, diyanet’in atadığı yeni vaizlerimiz diyerek paylaştığı Fatih Terim ve Ümit Özat'a ilişkin dikkat çeken bir video paylaştı. Videoda, her iki teknik adama tepki gösteren Açıl, Alman Jürgen Klopp'un Liverpool'da forma giyen Müslüman futbolcuların Ramazan ayına yönelik açıklamalarını ve saygısını yeniden gündeme taşıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.