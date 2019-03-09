0553 313 94 23

Ümit Özat: "Önümüzdeki maç ve puanların hepsine talibiz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, "Taraftarlarımızı evine 3 puanla göndermek isterdik.

09 Mart 2019 Cumartesi 19:16
Ümit Özat: "Önümüzdeki maç ve puanların hepsine talibiz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, "Taraftarlarımızı evine 3 puanla göndermek isterdik. Ama önümüzde 9 maç, 27 puan var. Biz bu puanların hepsine talibiz" dedi.


Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında Osmanlıspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ümit Özat, oynanan oyundan memnun olduğunu ve oyuncularını da kusursuz mücadelelerinden dolayı kutladığını belirterek, "Özellikle ilk yarı 4 tane net pozisyon yakaladık. Ancak değerlendiremedik. Bir tarafta puan rahatlığı olan bir Osmanlıspor, diğer tarafta da yeni bir seri yakalayan bir Adana Demirspor vardı. Benim için oyun galibiyet kadar değerliydi. Eksik oyuncularımızı elbette aradık ancak şu an gördüğünüz takımda oynattığınız oyuncuların hiçbiri gözünüzü arkada bıraktırmıyor. Biz inandıklarımızla yolumuza devam edeceğiz. Seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Ben böyle bir seyirci önünde antrenörlük yapmadım daha önce. Onları 3 puanla evlerine göndermek istedik. Ama önümüzde 9 maç, 27 puan var. Biz bu puanların hepsine talibiz" dedi.



"Hakemler kendi analizini yapsın"


Özat, 8. dakikada penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili de yorumlarda bulunarak, "Devre arasında pozisyona baktık ve çok net penaltıydı. İstanbulspor maçında olduğu gibi bu maçta da verilmeyen bir penaltı var. Biz haftaiçi analizden başımızı kaldıramıyoruz. Hakemler de kendi analizini yapsın. Futbolu bilmekle futbolu yorumlamak aynı şey değil. O penaltıyı vermeyeceksen hangi penaltıyı vereceksin? 8’inci dakikada öne geçseniz, bu oyun nerelere gidecek" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 19:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alarko'nun Bükreş'te yapacağı çevre yolu için imzalar atıldı
    1. Alarko'nun Bükreş'te yapacağı çevre..
    2. Tekerlekli Sandalye Basketbol..
    3. Osman Özköylü: "Oyunun hakkı..
    4. Yunus polislerden kanser hastası..
    5. Ümit Özat: "Önümüzdeki maç ve..
    6. Saruhanlı’da Cumhur İttifakı’na yoğun..
    7. Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a..
    8. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta..
    9. MHP’li Akçay’dan beka vurgusu
    10. Karaman: "Galibiyet camiamıza hayırlı..
    11. Ercan Kahyaoğlu: "Oyun oynamaya..
    12. İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna..
    13. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    14. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    15. 9. INAS Avrupa Salon Atletizm..
    16. Önlem paketini yetersiz bulan Sarı..
    17. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    18. MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı!..
    19. "Cumhur İttifakı'nı durduramayacaklar"
    20. Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadınlar..
    21. "Nasıl Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    22. "Projesi olmayanlar ha bire laf..
    23. Maçın ardından
    24. Milli sporcu, tecrübelerini anlattı
    25. Çocuklarıyla Yunanistan'a kaçarken..
    26. 9'uncu kattan atlayan şizofreni..
    27. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    28. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    29. Canını hiçe sayıp, nehir üstünde..
    30. Şüpheli paketten çıkan lokumları yedi
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı