Ümit Özat: "Önümüzdeki maç ve puanların hepsine talibiz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, "Taraftarlarımızı evine 3 puanla göndermek isterdik. Ama önümüzde 9 maç, 27 puan var. Biz bu puanların hepsine talibiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında Osmanlıspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ümit Özat, oynanan oyundan memnun olduğunu ve oyuncularını da kusursuz mücadelelerinden dolayı kutladığını belirterek, "Özellikle ilk yarı 4 tane net pozisyon yakaladık. Ancak değerlendiremedik. Bir tarafta puan rahatlığı olan bir Osmanlıspor, diğer tarafta da yeni bir seri yakalayan bir Adana Demirspor vardı. Benim için oyun galibiyet kadar değerliydi. Eksik oyuncularımızı elbette aradık ancak şu an gördüğünüz takımda oynattığınız oyuncuların hiçbiri gözünüzü arkada bıraktırmıyor. Biz inandıklarımızla yolumuza devam edeceğiz. Seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Ben böyle bir seyirci önünde antrenörlük yapmadım daha önce. Onları 3 puanla evlerine göndermek istedik. Ama önümüzde 9 maç, 27 puan var. Biz bu puanların hepsine talibiz" dedi.

"Hakemler kendi analizini yapsın"

Özat, 8. dakikada penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili de yorumlarda bulunarak, "Devre arasında pozisyona baktık ve çok net penaltıydı. İstanbulspor maçında olduğu gibi bu maçta da verilmeyen bir penaltı var. Biz haftaiçi analizden başımızı kaldıramıyoruz. Hakemler de kendi analizini yapsın. Futbolu bilmekle futbolu yorumlamak aynı şey değil. O penaltıyı vermeyeceksen hangi penaltıyı vereceksin? 8’inci dakikada öne geçseniz, bu oyun nerelere gidecek" diye konuştu.