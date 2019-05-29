Ümit Milli Takım, Arnavutluk maçı hazırlıklarını sürdürdü Ümit Milli Takımı, 7 Haziran Cuma günü İstanbul’da Arnavutluk ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ümit Milli Takımı, 7 Haziran Cuma günü İstanbul’da Arnavutluk ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çalışan Ümit Milliler’in antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmanda lig maçlarını tamamlayıp kampa katılmış oyuncular yer aldı.

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