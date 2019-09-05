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Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu İngiltere

- Ay-yıldızlı ekip, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Kocaeli'de İngiltere ile karşılaşacak

05 Eylül 2019 Perşembe 10:39
Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu İngiltere


KOCAELİ (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 4. maçında yarın Kocaeli'de İngiltere'yi konuk edecek.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, dış cephesi kentin simgesi olan pişmaniyenin çekme anındaki görünümünde olan 33 bin kişilik Yeni Kocaeli Stadı'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak .

Ay-yıldızlı ekip, İngiltere, Arnavutluk, Andorra, Avusturya ve Kosova'nın bulunduğu 3. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 yendi. İkinci maçında sahasında Arnavutluk ile 2-2 berabere kalan Ümit Milli Takım, gruptaki üçüncü karşılaşmasında ise deplasmanda Kosova'ya 3-1 mağlup oldu.

Grupta 4 puanı bulunan teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki ümit milliler, İngiltere'yi yenerek ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.


- Kocaeli'de 9 yıl sonra milli heyecan


Yeni Kocaeli Stadyumu, hizmete açıldığı günden bu yana ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapacak.

Kocaeli'deki son milli maç, Ümit Milli Takım ile İrlanda Cumhuriyeti arasında 7 Eylül 2010'da İsmetpaşa Stadyumu'nda oynanmıştı.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:39
  1. 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
  2. Futbol
  3. Kocaeli
  4. Ümit Milli Futbol Takımı

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