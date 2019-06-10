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Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında

- Ay-yıldızlı ekip, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 3. maçında yarın Kosova'ya konuk olacak

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:20
Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında yarın deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadıl Vokrri Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi İzlanda Futbol Federasyonundan hakem Ivar Orri Kristjansson yönetecek.

Geride kalan 2 maçında Arnavutluk ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, ilk müsabakayı deplasmanda 2-1 kazanırken, İstanbul'da rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Türkiye, Kosova'nın yanı sıra İngiltere, Arnavutluk, Andorra ve Avusturya'nın yer aldığı 3. Grup'ta maç fazlasıyla lider konumda bulunuyor.

Grupta 1 maça çıkan Kosova ise Andorra'yı 4-0 mağlup etti.


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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:20
  1. 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri
  2. Futbol
  3. Kosova
  4. Ümit Milli Futbol Takımı

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