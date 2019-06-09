Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup 3. maçında 11 Haziran Salı günü deplasmanda Kosova ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, milli takımın Riva'daki TFF Hasan Doğan Millli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıkların İstanbul etabını tamamladığı belirtildi. Akşam saatlerinde Kosova'ya gidecek ay-yıldızlıların, müsabaka öncesi son çalışmasını ise yarın TSİ 19.00'da başkent Priştine'deki Fadıl Vokri Stadı'nda yapacağı kaydedildi.

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