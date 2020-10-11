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Spor Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı
Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 12:19:24 -
Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 13 Ekim Salı günü İngiltere ile deplasmanda oynayacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 3. Grup eleme maçının İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 5 Ekim'de toplanan ve hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren millilerin, öğleden sonra İngiltere'ye hareket edeceği belirtildi.

Ay-yıldızlı takımın, müsabakaya ev sahipliği yapacak Wolverhampton kentindeki Molineux Stadı'nda yarın akyam son antrenmanını gerçekleştireceği aktarıldı.

İngiltere-Türkiye karşılaşması, 13 Ekim Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, 7 puanla 4. sırada yer alıyor. Yaptığı 7 müsabakanın 6'sını kazanan ve birinde berabere kalan İngiltere ise 19 puanla lider durumda bulunuyor.


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