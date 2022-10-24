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Spor Ümit Karan yine dikiş tutturamadı!
Spor

Ümit Karan yine dikiş tutturamadı!

24Erzincanspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi. Lige müthiş bir giriş yapan 24Erzincanspor son oynanan 5 maçtan galibiyet çıkaramayınca Ümit Karan ile vedalaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 17:29:00 -
Ümit Karan yine dikiş tutturamadı!

24Erzincanspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi. Lige müthiş bir giriş yapan 24Erzincanspor son oynanan 5 maçtan galibiyet çıkaramayınca Ümit Karan ile vedalaşıldı.

Ümit Karan'ın 24Erzincanspor macerası sadece 4 ay sürdü. TFF 2. Lig'e müthiş bir giriş yapan 24Erzincanspor, oynadığı son 5 maçtan galibiyet alamayınca teknik direktör Ümit Karan'la yollarını ayırdı.

Ümit Karan, 24Erzincanspor ile yolları ayrıldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ümit Karan ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İLK 5 HAFTA BAŞKA, SON 5 HAFTA BAMBAŞKA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24Erzincanspor, teknik direktör Ümit Karan'la lige müthiş bir giriş yapmıştı. Sezonun ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan 24Erzincanspor, devam eden 5 haftalık süreçte ise tepetaklak oldu.

Son oynanan 5 maçtan galibiyet çıkaramayan 24Erzincanspor'da Ümit Karan koltuğundan oldu. Erzincan temsilcisi söz konusu periyotta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Ümit Karan'la birlikte hocanın ekibiyle de yollar ayrıldı.

ÜMİT KARAN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Teknik direktörlük kariyerine 2017 yılında Malatyaspor USA takımıyla başlayan Ümit Karan daha sonra sırasıyla Shkupi, Menemenspor, İskenderunspor, Uşakspor ve 24Erzincanspor'da görev aldı.

 

 

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