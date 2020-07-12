Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate "Kata" Şampiyonası sona erdi

BURSA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate "Kata" Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde 3 gün süren organizasyonda 68 kulüpten 104 erkek, 87 kadın sporcu tatamiye çıktı.

Fiziksel temas gerektirmeyen kata dalında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak seyircisiz gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde 21 yaş altı kategorisinde dereceye giren isimler belli oldu. Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu bulunan Keyda Nur Çolak, kadınlar finalinde Nilgün Mollaoğlu'nu mağlup ederek altın madalya kazandı. Erkekler finalinde ise birinciliği Sabri Mert Mülhim elde etti.

Ümitler kategorisinde erkeklerde kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Furkan Kaynar, kadınlarda Şule Zeynep Arslan, genç kadınlarda Menekşe Vardar, genç erkeklerde ise Görkem Aslan ilk sırada yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş erkeklerde, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da kadınlarda dereceye girenlere madalyalarını verdi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yerel yönetimlerin spora desteklerinin önemli olduğunu belirterek, katkılarından dolayı Aktaş ile Yılmaz'a birer plaket takdim etti.

Şampiyonada kategorilere göre sıralamalar şöyle oluştu:

- Ümit kadınlar



1- Şule Zeynep Arslan (İstanbul)

2- Tuana Irmak (İstanbul)

3- Esma Sıla Evsan (İstanbul) ve Tuğçe Bilginsoy (İstanbul)





- Ümit erkekler

1- Furkan Kaynar (Ankara)

2- Ali Alhamidou (Gaziantep)

3- Muhammet Efe Yurtseven (Ankara) ve Alparslan Küçükaltun (İstanbul)





- Genç kadınlar

1- Menekşe Vardar (İzmir)

2- Şule Azra Akbulut (İstanbul)



3- Sinem Gül Duman (İzmir) ve Hülyanur Şengül (İzmir)





- Genç erkekler



1- Görkem Aslan (Ankara)



2- Mustafa Önder Bütüner (İstanbul)



3- Hüseyin Altundal (Trabzon) ve Metehan Yavaşoğlu (Ankara)





- 21 yaş altı kadınlar



1- Keyda Nur Çolak (Trabzon)



2- Nilgün Mollaoğlu (Trabzon)



3- Cahide Nur Duman (İzmir) ve Nursena Akkurt (Gaziantep)





- 21 yaş altı erkekler



1- Sabri Mert Mülhim (Gaziantep)



2- Emre Bayram (Bursa)



3- Mehmet Hamza İyik (İstanbul) ve İbrahim Uğur (Bursa)