  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Ümit Bozkurt, Ankara Demirspor'un teknik direktörü oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-29 14:28:53 -
Ümit Bozkurt, Ankara Demirspor'un teknik direktörü oldu

ANKARA (AA) - Ankara Demirspor'da teknik direktörlük görevine bir dönem Beşiktaş forması da giyen Ümit Bozkurt getirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçmişte yaşadığımız nice heyecan ve başarıyı geleceğe taşımak için yine yeniden birlikteyiz. Demiryolcumuz, futbolcumuz Ümit Bozkurt, şimdi hocamız olarak yeni sezonda Ankara Demirspor'umuzun başarısı için yuvaya geri döndü. Hoş geldin hocam." ifadelerine yer verildi.

Profesyonel futbolculuk kariyerine Ankara Demirspor'da başlayan ve daha sonra Denizlispor'a transfer olan Ümit Bozkurt, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Konyaspor formalarını da giymişti.

TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Tuzlaspor'a elenen Ankara Demirspor, teknik direktör Bahaddin Güneş ile yollarını ayırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı