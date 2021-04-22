  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ümit, aşkı için gözünü karartıyor!
Medya

Ümit, aşkı için gözünü karartıyor!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 3. sezonunda, Perşembe gecesinde bir kez daha aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı toprakların hikayesi ile ekranda olacak. Demir Yaman’ın silahından çıkan kurşunun sesi adeta tüm Çukurova’da yankılanacak!

Yeniakit Publisher
2021-04-22 00:47:00 -
Ümit, aşkı için gözünü karartıyor!

Demir’in Fekeli’yi vurduğu haberi Çukurova’ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir’i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli’yi bulamaz!

Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret’e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli’nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!

FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha’ya yolladığı için Ümit’e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir’i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir’in kafasını karıştırır.

ŞERMİN SEVDA’DAN ŞÜPHELENİYOR AMA ONU KİMSE DİNLEMİYOR

Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin, hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz. Oysa Sevda, Ümit’e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne - kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha’yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.

FİKRET VE ÜMİT ARTIK BAŞKA SAVAŞLARIN İÇİNDE

Fotoğrafların da Züleyha ve Demir’in arasını açmaması, Ümit’i yıkmıştır. Fikret ise, şimdi artık daha hırslıdır. Ümit’i de Demir’e aşık olup, verdikleri intikam sözünü tutmamakla suçlar!

Oysa Fikret de ne kadar inkar etse de aşka düşmüştür. Tüm olan biten arasında Müjgan ile barışır!

FADİK MURADINA ERDİ!

Kağıtları askıya çıkınca, Fadik ve Raşit daha fazla beklemek istemezler. Kimseye haber vermeden belediyeye gidip, nikahlarını kıydırırlar. Ama hanımağa Fadik’i düğünsüz evlendirmeyecektir. Konakta büyük bir hazırlık ile akşama düğün yetiştirilir. Kimse, düğünde kötü bir sürpriz beklemiyordur ama hepsini şoke eden bir misafir gelecektir!

ÜMİT, AŞKI İÇİN NE KADAR GÖZÜNÜ KARARTABİLİR?

Züleyha’nın Demir’den vazgeçmemesi, Demir’in de kendisini bir kez daha terslemesi, Ümit’i çileden çıkartır! Müjgan’ın, Züleyha’nın her zaman kazanan tarafta olduğunu söylemesi de etkileyince, arabasına atlayıp çiftliğe gitmeye karar verir. Ancak son sürat giderken bir kazaya tanıklık eder! Gözü öyle kararmıştır ki, doktor olduğunu bile unutup kazayı görmezden gelmeye karar verir!

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla her Perşembe atv’de.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tansiyon yükseldi! 3 ülkenin savaş jetleri anında havalandı! Rusya’yı geri püskürttüler
Gündem

Tansiyon yükseldi! 3 ülkenin savaş jetleri anında havalandı! Rusya’yı geri püskürttüler

Ukrayna ile gerilim yaşayan Rusya’ya NATO’dan darbe geldi. NATO'ya bağlı savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde Rus askeri uçaklarına önleme..
Çavuşoğlu yeni bir teklifte bulundu... Rusya'dan Türkiye'ye küstah 'SİHA' tehdidi!
Dünya

Çavuşoğlu yeni bir teklifte bulundu... Rusya'dan Türkiye'ye küstah 'SİHA' tehdidi!

Başbakan Yardımcısı Borisov, Moskova-Ankara arasındaki iş birliğinin kaderini Türkiye ile Ukrayna arasındaki olası yeni SİHA anlaşmasına bağ..
Bakanlık görevi son bulan Zehra Zümrüt Selçuk'tan ilk paylaşım
Siyaset

Bakanlık görevi son bulan Zehra Zümrüt Selçuk'tan ilk paylaşım

Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevi son bulan Zehra Zümrüt Selçuk'tan görev değişimi sonrası ilk paylaşım geldi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay