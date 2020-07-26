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Dünya

UMH Ordusu Sözcüsü Albay Kanunu: Sirte için talimat bekliyoruz

Askeri operasyonların Libya topraklarının tamamında kontrolün sağlanmasına kadar devam edeceğini vurgulayan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kanunu Sirte çevresindeki durumların planlandığı gibi gittiğini ve talimat beklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 10:28:00 -
UMH Ordusu Sözcüsü Albay Kanunu: Sirte için talimat bekliyoruz

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, askeri operasyonların Libya topraklarının tamamında kontrolün sağlamasına kadar devam edeceğini vurguladı.

UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, Sirte çevresindeki durumların planlandığı gibi gittiğini ve Libya ordusunun Yüksek Komutanının talimatını beklediklerini söyledi. Askeri operasyonların Libya topraklarının tamamında kontrolün sağlanmasına kadar devam edeceğini vurgulayan Kanunu, "Tüm Libya şehirlerini temizlemek için askeri operasyonları sürdüreceğiz" dedi.

Kanunu, Cufra ve Sirte’nin ’kırmızı çizgi’ olduğunu söyleyip Libya’ya askeri müdahale sinyali veren darbeci Sisi’ye yanıt vererek, "Sadece meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti kırmızı çizgileri belirtiyor" dedi. Kanunu ayrıca, "Zafer Yolları" askeri harekatını başlatmak için talimatları beklediklerini vurguladı.

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