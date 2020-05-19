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UMH güçleri iki bölgeyi daha ele geçirdi

Libya’da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, sabah saatlerinde düzenlediği operasyonla Vatiya Hava Üssü’nün güneyindeki Tiji ve Bedr kasabalarını Hafter militanlarından temizleyerek kontrol altına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:14:28 -
UMH güçleri iki bölgeyi daha ele geçirdi

Libya’da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, sabah saatlerinde düzenlediği operasyonla Vatiya Hava Üssü’nün güneyindeki Tiji ve Bedr kasabalarını Hafter militanlarından temizleyerek kontrol altına aldı.


Libya’da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, Vatiya Hava Üssü’nün güneyindeki iki bölgeyi daha kontrol altına aldı. UMH güçleri, sabah saatlerinde düzenlediği operasyonla Tiji ve Bedr kasabalarını Hafter militanlarından temizleyerek kontrol altına aldı. UMH güçleri dün Vatiya Hava Üssü’nü ele geçirmişti.

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