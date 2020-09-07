  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ulusoy Un Samsun'daki yeni tesisi ile kapasitesini günlük 2 bin 100 tona çıkardı
Ekonomi

Ulusoy Un Samsun'daki yeni tesisi ile kapasitesini günlük 2 bin 100 tona çıkardı

Ulusoy Un AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eren Gülhan Ulusoy: - "Samsun'daki 50. Yıl Tesisi'nin birinci fazı geçen yıl aralık ayında devreye girdi. Şimdi de ikinci bölümü üretime sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:25:01 -
Ulusoy Un Samsun'daki yeni tesisi ile kapasitesini günlük 2 bin 100 tona çıkardı

SAMSUN (AA) - Türkiye'nin en büyük un üreticisi ve ihracatçısı firmalarından Ulusoy Un AŞ, günlük üretim kapasitesini 900 tondan 2 bin 100 tona çıkardı.

Çorlu ve Samsun'daki günlük 900 ton üretim kapasiteli fabrikalarına ek olarak geçen yıl aralık ayında Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde günlük 600 ton kapasiteli birinci fazın hizmete alındığı "50. Yıl Tesisi"nde, yine 600 tonluk ikinci fazın da devreye girmesiyle şirketin üretim kapasitesi 2 katın üzerine çıktı.

Ulusoy Un AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eren Gülhan Ulusoy, gazetecilere, firmanın 100. yıl hedefleri doğrultusunda dünyanın tarımsal sanayi alanında sayılı markalarından biri olma yolundaki hedefine emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

Samsun'daki 50. Yıl Tesisi'nin birinci fazının geçen yıl aralık ayında devreye girdiğini hatırlatan Ulusoy, "Şimdi de ikinci bölümü üretime sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylelikle bir önceki yıl günde 900 ton olan üretim kapasitemiz, şu an itibariyle 2 bin 100 tona yükselmiş oldu. Üretim kapasitemizi ileriye götürecek tesisimiz, son teknoloji olarak tasarlandı ve uygulandı. Hijyen şartlarını en üst noktaya taşıdığımız ve sektörümüz adına örnek gösterilecek tesisimiz, ülkemizin üretim gücüne uzun yıllar hizmet edecek altyapıya sahiptir." dedi.

- "Gıda sektörünün ne denli önemli olduğunu gördük"

Türkiye gibi önemli bir tarım ülkesinden, küresel alanda etkili bir tarımsal sanayi şirketi olabilmeyi arzuladıklarını aktaran Ulusoy, şunları dile getirdi:

"Bunun için durmadan çalışmaya, değer yaratmaya devam ediyoruz. Tüm çalışanlarımızla, yatırımcılarımızla, paydaşlarımızla hep birlikte bu hedefe ulaşacağımıza inancımız tam. Son 10 yıl içinde ortalama yüzde 30'luk bir büyüme yakaladık. 50. Yıl Tesisi, bizim için salt bir binadan ibaret değil. İddiamız, gıdada dünyada en yüksek standartlara sahip üretim tesisine sahip olmak. Pandemi döneminde de gıda sektörünün ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördük. Buradaki hedefimiz, ilk olarak yüksek kalite standartlarında üretim gerçekleştirmek. Tesisimizin günde 600 ton kapasite ile birinci fazı açılmıştı, ikinci fazla 1200 ton günlük üretime ulaştık, 2021'in son çeyreğinde ise üçüncü fazı da tamamlayacağız."

Gıda güvenliği açısından bu kapasitenin çok önemli olduğuna işaret eden Gülhan, "İnsanların gıdaya ulaşırken, böyle bir tesisin çalışıyor ve ham madde depoluyor olması istikrar sağlıyor." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mühlet veren Fransa'dan küstah tehdit: Türkiye bize göstersin
Dünya

Mühlet veren Fransa'dan küstah tehdit: Türkiye bize göstersin

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye ile ilgili küstah tehditlerde bulundu.

Erdoğan'dan IMF'ye tarihi ayar: Bugün borç alan yarın bizden talimat alır
Siyaset

Erdoğan'dan IMF'ye tarihi ayar: Bugün borç alan yarın bizden talimat alır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor. Erd..
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan flaş NATO iddiası
Dünya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan flaş NATO iddiası

NATO ve Rusya arasındaki gerginliğe değinen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun Rusya topraklarındaki muhtemel hedefler için rutin e..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı