Uluslararası Yol Bisiklet Yarışı başladı

Uluslararası Yol Bisiklet Yarışı, Kayseri’nin Develi ilçesinden verilen start ile başladı.

Tam 9 ülkeden 80 sporcunun katıldığı ve 146 kilometrelik parkurun bulunduğu Uluslararası Yol Bisiklet Yarışı, Kayseri’nin Develi ilçesinin meydanında Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın verdiği startla başladı. Yarışma öncesinde bilgi veren yarış organizatörü Mustafa Kemal Can, "Kayseri Erciyes’e yüksek intifa antrenmanına getirdiğimiz takımlara Türkiye Bisiklet Federasyonu, Dünya Bisiklet Birliği, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’nın desteği ile uluslararası yol yarışı yapıyoruz. 9 ülkeden 12 takım var. 20 - 21 - 22 Eylül’de yine aynı yarışımız dan bir tane daha var, ondan da 15-16 takım ve 100’e yakın sporcu olacak. Kuveyt’ten, Katar’dan, Bahreyn’den, Fas’tan, Slovakya’dan, Azerbaycan’dan, Beyaz Rusya’dan ve Ukrayna’dan takımlarımız var. Erciyes’e yurt dışından sporcu getirmeye çalışıyoruz güzel bir yarış olacak inşallah" şeklinde konuştu.

İşitme Engelliler Milli Bisiklet Takımı olarak yarışmaya katıldıklarını söyleyen Mustafa Önder Atik, "28 Ekim - 3 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için bu şekilde yarışlara katılarak, tecrübe kazanıp kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. İlk milli takım kampımızı yaptık, şimdi ikinci kamptayız. Üçüncü milli takım kampından sonra inşallah Dünya Şampiyonası’nda yarışacağız" diye konuştu.

Develi Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Aslı Azman ise, "Develi’de bisiklet turları düzenliyoruz aynı zamanda yakın tarihte yapmış olduğumuz Festa 2200 Bisiklet Festivali’nin komitesindeyim. Bu yarış Grand Prix denilen bir yarış, bu yarış daha çok Alanya’da yapılıyor ve bu yapılan yarışlarda antrenman için Erciyes’e geliyorlardı. Çünkü Erciyes’te rakım yüksek, yüksek rakımda antrenman yapmak başarı şansını arttırıyor" dedi.