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Aktüel "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" başlıyor
Aktüel

"Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" başlıyor

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli: - "Araçlı sinema ile filmlerimizi gerekli sosyal mesafede sinemaseverlerle buluşturacağız. Amacımız, yan yana 3 neslin izleyebileceği filmler elde etmek ve hep birlikte bu sinema keyfini yaşamak"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:35:07 -
"Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" başlıyor

BURSA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nin ücretsiz halk gösterimleri, araçlı sinema etkinliği şeklinde gerçekleştirilecek.

Festivalin yapım şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre organizasyon, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Yunuseli Havalimanı'nda "Park et, seyret" sloganıyla düzenlenecek.

"Şiir'den Şuur'a" başlığıyla 7 şairi konu alan 7 kısa film ile insan ve insani değerleri yücelten 7 kısa filmin yer alacağı festivalde, 3 haftada 6 gösterim yapılacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, "Bu yıl şiirleri, sözleri ve felsefeleri dünyaya mal olmuş 7 büyük şahsiyeti konu aldık ve 7 büyük şairden yola çıkarak yazılan tematik senaryo yarışması sonucunda seçilen en iyi 7 senaryonun çekimlerini, Bursa'da gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Sürmeli, festival kapsamında insan ve insani değerleri konu alan kısa film yarışmasında yönetmenlerin çalışmaları arasından 7 eser seçtiklerini belirtti.

Eda Sürmeli, şu bilgileri paylaştı:

"Her yıl açık hava sineması şeklinde gerçekleştirilen ücretsiz halk gösterimleri, bu yıl pandemi nedeniyle araçlı sinema olarak planlandı. Araçlı sinema ile filmlerimizi gerekli sosyal mesafede sinemaseverlerle buluşturacağız. Amacımız, yan yana 3 neslin izleyebileceği filmler elde etmek ve hep birlikte bu sinema keyfini yaşamak. Tüm Bursalıları ücretsiz arabalı sinemamıza davet ediyoruz. Bursa'nın kurtuluşunun yıl dönümü olan 11 Eylül'de perde açacak festivalde, 21.00-22.00 saatlerinde 7 kısa film art arda yayınlanacak. Festival, geçtiğimiz yıllardan özel gösterime alınacak filmlerle 1 saat boyunca arabalı sinema keyfini Bursalılarla buluşturacak."

Festival kapsamında, 11-12 Eylül'de, 17-18 Eylül'de ve 25-26 Eylül'de Yunuseli Havalimanı Otoparkı'nda sunulacak araçlı sinema gösterimleri ücretsiz izlenebilecek.

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