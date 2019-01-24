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"Uluslararası yayıncılığımız son yıllarda kurumsallık kazandı"

Türk yayıncılığının uluslararası yolculuğunda fırsatlar ve engellerin konuşulduğu "Kitap Dünyamız Dünyanın Neresinde?" etkinliği, Basın Yayın Birliği Derneği'nde gerçekleşti

24 Ocak 2019 Perşembe 10:58
"Uluslararası yayıncılığımız son yıllarda kurumsallık kazandı"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, "Uluslararası yayıncılığımız son yıllarda kurumsallık kazandı. Özellikle çocuk kitapları anlamında yayıncılığımızın portföyünün geliştiğini düşünüyorum. Uluslararası kitap fuarlarına ilginin artması için adımlar atmalıyız." dedi.

Türk yayıncılığının uluslararası yolculuğunun ele alındığı "Kitap Dünyamız Dünyanın Neresinde?" etkinliği, Basın Yayın Birliği Derneği'nde yapıldı.

Uluslararası Yayıncılık Telif ve Danışmanlık Merkezi (YATEDAM) Koordinatörü Melike Gündüz'ün moderatörlüğünde yapılan programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, yayıncı ve yazar Metin Celal, Kalem Ajans Kurucusu Nermin Mollaoğlu, Akdem Telif Hakları Ajansı Koordinatörü Muhammed Ağırakça konuşmacı olarak yer aldı.

 

Turşucu, uluslararası kitap fuarlarına Türk yayıncıların daha çok katılması gerektiğine değinerek, "Uluslararası yayıncılığımız son yıllarda kurumsallık kazandı. Özellikle çocuk kitapları anlamında yayıncılığımızın portföyünün geliştiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- "Teknolojik gelişmeler nasıl etkiledi, bakmamız lazım"

2008'de Frankfurt Kitap Fuarı'na Türkiye'nin onur konuğu olarak katıldığını hatırlatan Turşucu, "Aradan geçen 10 senede tabii ki birçok şey değişti. Bu anlamda gelişen ve değişen yayıncılık teknolojisini, fuar tarzlarını ne kadar takip edebildik, yayıncılık sektörü bunlardan nasıl etkilendi? Bunlara bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Turşucu, uluslararası yayıncılıkta belli değerlendirme ölçütleri ve bilgilere ulaşma konusunda eksiklikler olduğunu dile getirerek, yayıncıların Kültür Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat, Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi'nden (TEDA) başka veri alabilecekleri platformun olmamasının sektörü etkilediğini söyledi.

Yayıncı ve yazar Metin Celal, uluslararası yayıncılığı sektörün sadece yurt dışına telif satmak olarak algıladığını belirterek, "Aslında bu çok türlüdür. Format satmaktan yurt dışında yayınevi açmaya kadar uzanan çok geniş bir alandır. Ancak bunlar için uluslararası yayıncılarımızın biraz zamana ihtiyacı var." dedi.

Celal, uluslararası mecrada Türkçe yayınlara ilginin azaldığını kaydederek, "Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat ödülü alması akabinde Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin onur konuğu olması bizleri çok heyecanlandırmıştı. Ancak bu heyecan artık yayıncı tarafında da kalmadı. Sanırım uluslararası alandaki çalışmalarımız analizler, büyük hedef koymalar şeklinde değil de kültürel ve ekonomik ilişkilerle yürüyor." diye konuştu.

- TEDA'ya kadar sadece 300 kitap yabancı dile çevrilmişti

Kalem Ajans Kurucusu Nermin Mollaoğlu da uluslararası kitap fuarlarına ilginin azalmasının teknolojik gelişmelerle açıklanabileceğine dikkati çekerek, bu alanda faaliyet gösteren yayıncıların telif satmak yerine almayı tercih ettiğini söyledi.

Mollaoğlu, edebiyat tercümanı sayısının da uluslararası yayıncılık için önemli olduğuna değinerek, "Bu anlamda eksikliklerimiz var. Akademik tercümanlar edebiyat çevirileri yapmaya yanaşmıyorlar. Çünkü bu tercüme çalışmaları onlara akademik puan olarak dönmüyor, bu anlamda adımlar atılabilir." ifadelerini kullandı.

TEDA'ya kadar, cumhuriyet tarihi boyunca sadece 300 kitabını Türkçeden yabancı bir dile tercüme edildiğini hatırlatan Mollaoğlu, "TEDA'dan sonra bu rakam 2 binin üzerine çıktı. Son dönemlerde Batı ülkelerine telif satışında düşüş var ama umutsuz değilim." dedi.

- Arap dünyasından Türk yayınlarına büyük ilgi

Akdem Telif Hakları Ajansı Koordinatörü Muhammed Ağırakça ise Orta Doğu'nun uluslararası yayıncılık için önemli bir alan olabileceğine işaret ederek, iş dünyasındaki tecrübeleri ve bağlantılarıyla Arap dünyasında telif hakları satışına başladığını aktardı.

Ağırakça, kültürel ve tarihi ortak noktaların olması Arap dünyası ve Kuzey Afrika ile işlerini kolaylaştırdığına dikkati çekerek, "Uluslararası yayımcı profesyonel buluşmaları olan "Fellowship Istanbul" programının bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdik. Bugün artık Malavi, Madagaskar da dahil olmak üzere 66 ülkeden yayıncılarla iş birliği içerisindeyiz." dedi.

Arap dünyasında Türk yayınlarına olan büyük ilgiyi gördüklerini kaydeden Ağırakça, "Fellowship Istanbul" programıyla yayıncıların çok farklı kültürleri tanıma ve tanıtma fırsatı elde edebileceklerini söyledi.

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:58
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