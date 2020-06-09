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Uluslararası Uzay İstasyonu, hayvanları uzaydan izleyerek vahşi yaşamı koruyacak proje geliştirdi

ICARUS projesi ile algılama yetenekleri incelenen inek, keçi ve koyunların deprem ve volkanik patlamalar öncesi davranışsal değişiklikleri sensörlerle algılanabilecek ve erken uyarı sağlanabilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-09 19:17:09 -
Uluslararası Uzay İstasyonu, hayvanları uzaydan izleyerek vahşi yaşamı koruyacak proje geliştirdi

NEW YORK (AA) - Uluslararası Uzay İstasyonu, hayvanları uzaydan izleyerek vahşi yaşamı korumaya yönelik bir proje geliştirdi.

New York Times gazetesinin haberine göre, "ICARUS" adlı proje ile uzay istasyonundaki küçük sensörler ve ekipmanlar kullanılarak hayvanlar takip edilebilecek.

2018'de uzay yürüyüşü yapan Rus astronotlar tarafından yörüngedeki istasyona yerleştirilen antenle, test aşamasında olan proje bu yaz faaliyete geçecek.

Bu sistem önceki izleme teknolojilerinden çok daha fazla veri aktaracak ve bir hayvanın sadece yerini değil, aynı zamanda fizyolojisi ve çevresine dair bilgileri de kaydedecek.

Hayvanları uzaydan izleyerek vahşi yaşamı korumaya yönelik geliştirilen proje, bilim insanları ve çevrecilerin çalışmalarına da katkı sağlayacak.

Proje ile göç eden kuş sürülerinin, iklim değişikliği nedeniyle yaşam alanları yok olan hayvan türlerinin ne zaman nereye gittikleri ve hatta böcekler bile takip edilebilecek.

Almanya'da Max Planck Enstitüsünde hayvan davranışlarını üzerine araştırmalar yapan Dr. Martin Wikelski, İtalya'daki ineklerin, keçilerin ve koyunların depremler ve volkanik patlamalar meydana gelmeden saatler önce algılama yeteneklerini inceledi ve davranışsal değişikliklerin sensörler tarafından algılanabileceğini ve bu sayede erken uyarı sağlanabileceğini ifade etti.

ICARUS projesi ile aynı zamanda Afrika'da kaçak fil avcılığı ya da salgınlarda rolü olan yarasa, karıncayiyen gibi diğer hayvanlar da izlenebilecek.

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