"Uluslararası Türk Akademisi'ne gerekli desteği vermeye hazırız"

ASTANA (AA) - Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, Türk halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Türkoloji biliminin geliştirilmesi amacıyla yapılacak etkinlikler konusunda Uluslararası Türk Akademisine (TWESCO) gerekli desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Atamkulov'un TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali ile yaptığı görüşmede, akademinin 2018 yılı çalışmaları değerlendirildi ve geleceğe yönelik iş birliği olanakları belirlendi.



Taraflar, bu yıl Astana'da yapılması planlanan Dünya Türkoloji Kongresine hazırlık konularını ele alırken, bu kongrenin dünya Türkolojisinin yeniden canlanma sürecini başlatacağı ve bu çerçevede Türk dünyası için önemli bir olay olacağı konusunda mutabık kaldı.

Atamkulov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Türk halklarının yakınlaşmasına büyük önem verdiğini hatırlatarak, "Bakanlık, Türk halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi, Türkoloji biliminin geliştirilmesi ve Cumhurbaşkanımızın 'Büyük bozkırın yeni özelliği' makalesindeki ilkelerin uygulanması gerekliliğini göz önüne alarak, planlanan etkinliklerin düzenlenmesine gerekli desteği vermeye hazır." dedi.

Görüşmede, Kıdırali de bu yıl Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Paris'teki merkez ofisinde akademiye üye devletlerin bilim adamlarının katılımıyla yapılması planlanan "Büyük bozkır: kültürel miras ve dünya tarihindeki rolü" temalı uluslararası forum hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, geçen yıl kasım ayında yayınladığı "Büyük bozkırın yedi özelliği" makalesinde Astana'da "Dünya Türkoloji Kongresi" düzenlemeyi önermişti.