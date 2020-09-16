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Aktüel Uluslararası Turizm Filmleri Festivali bu yıldan itibaren Kapadokya'da düzenlenecek
Aktüel

Uluslararası Turizm Filmleri Festivali bu yıldan itibaren Kapadokya'da düzenlenecek

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: - "Festivalimiz, hem bir film festivali hem de bir turizm festivali özelliği taşımaktadır. Bu nedenle ülkemizin turizm başkenti olan Kapadokya'da festivalimizin düzenlenmesi için büyük çaba sarf ettik"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:34:24 -
Uluslararası Turizm Filmleri Festivali bu yıldan itibaren Kapadokya'da düzenlenecek

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, çeşitli ülkelerden yönetmen, yapımcı, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcilerini buluşturan "Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" çeşitli etkinliklerle başladı.

Festival ile ilgili Nevşehir Belediyesinde düzenlenen değerlendirme toplantısında Belediye Başkanı Rasim Arı, daha önce İstanbul’da gerçekleştirilen festivalin bundan sonraki süreçte Kapadokya'da düzenleneceğini belirtti.

Arı, Kapadokya’nın tarihi, kültürel dokusuyla doğal bir film platosu olduğunu ifade etti.

Film gösterimleri ve festival sonundaki ödül töreninin bölgedeki çeşitli turizm merkezlerindeki açık alanlarda yapılacağını kaydeden Arı, şöyle konuştu:

"Uluslararası Turizm Filmleri Festivali bu yıldan itibaren Kapadokya'da düzenlenecek. Festivalimiz, hem bir film festivali hem de bir turizm festivali özelliği taşımaktadır. Bu nedenle ülkemizin turizm başkenti olan Kapadokya'da festivalimizin düzenlenmesi için büyük çaba sarf ettik. Festival kapsamındaki tüm etkinliklerimizde sosyal mesafe ve hijyen önlemleri ön planda tutulmaktadır. 20 üye ülkede 30 yıldır düzenlenen bu önemli organizasyonun şehrimizde düzenlenmesinde katkısı olan Uluslararası CIFFT Federasyonuna, değerli yönetim kuruluna ve aramızda bulunan değerli üye ülke başkanlarına destekleri için teşekkür ediyorum."

Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri Komitesi (CIFFT) Direktörü Alexander Kammel, başarılı yönetmenler Zbigniew Zmudzki, David Cooper başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen konuklar, Avanos ilçesindeki kayadan oyma Güray Seramik Müzesini gezip sema gösterisini izledi.

Klasik otomobillerle Göreme ve Uçhisar beldesinde tur atan konuklar, daha sonra Nevşehir Belediyesine geldi.

Festival, akşam saatlerinde Nevşehir Kalesinde, pandemi dolayısıyla az sayıda konuğun ve jüri üyelerinin katılacağı film gösterimi ile devam edecek.

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