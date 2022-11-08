Uluslararası topluma kritik çağrı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, uluslararası topluma iklim değişikliği sebebiyle ortak sorumluluk alma çağrısında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Şerif, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Zirvesi'nde (COP27) konuştu.

Şerif, Pakistan’da 30 milyon kişinin sellerden etkilendiğini, 8 bin kilometre kara yolu, 3 bin kilometre demir yolunun hasar gördüğünü belirterek, 30 milyar dolar zararın olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinden etkilenen devletlerin, bu durumla kendi kaynaklarıyla başa çıkmak zorunda olduklarını vurgulayan Şerif, "Çevre adaleti, tüm ülkelerin sorumluluk almasını gerektiriyor." dedi.

Şerif, sellerin tarım arazilerini vurması sonucu ülkesinin, buğday, yemeklik yağ ve diğer ihtiyaçlarını ithal etmek zorunda kaldığını dile getirerek, kaynakların kısıtlılığına, ithal ürünlerdeki pahalılıklara ve karşı karşıya oldukları felaketin büyüklüğüne dikkati çekti.

Selden etkilenen halkın rehabilitasyonu için milyarlarca dolara ihtiyaç duyduklarını aktaran Şerif, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

"Borca değil fona ihtiyacımız var" vurgusu

Şerif, iklim finansmanı konusuna işaret ederek, gelişmekte olan ve savunmasız ülkelerin ihtiyaçlarının gerekli hız ve ölçekte karşılanması için şeffaf bir mekanizma ile sürdürülebilir kaynakların oluşturulması gerektiğini belirtti.

Kopenhag’ta 2009'da gerçekleşen COP15’e atıfta bulunan Şerif, söz konusu konferansta 2020’ye kadar 100 milyar doların harekete geçirileceğinin taahhüt edildiğini ancak bunun gerçekleşmediğini anımsattı.

Şerif, Pakistan'ın altyapısını yeniden inşa etmek için "borca değil ek fona ihtiyacı olduğunu" kaydetti.

​​​​​​​Pakistan'daki sellerde 1739 kişi hayatını kaybetmişti

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde 1739 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 13 bin kişi yaralanmıştı.

Sel sonrası hasara uğrayan veya yıkılan 2 milyondan fazla evin, yaklaşık 24 bin okulun, 1500 sağlık tesisinin ve 13 bin kilometre yolun bakımdan geçirilmesi veya yeniden yapılması gerekiyor. Ülkede yıkılan diğer yapılar arasında çok sayıda köprü, otel ve baraj da bulunuyor.

Küresel karbon emisyonunda yüzde 0,8 payı olan Pakistan’ın sel felaketi sonrası karşı karşıya kaldığı hasarın maliyetinin, 30 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Bu miktar, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 10'undan fazlasına tekabül ediyor.