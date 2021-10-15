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Ekonomi Uluslararası ticaretin gündemi İtalya’da masaya yatırıldı
Ekonomi

Uluslararası ticaretin gündemi İtalya’da masaya yatırıldı

G20 Ülkeleri Ticaret ve Yatırım Bakanları ve ilgili kuruluşların temsilcileri, İtalya’nın dış ticaretinden de sorumlu olan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun ev sahipliğinde yazlık beldelerden Sorrento’da bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 15:06:00 -
Uluslararası ticaretin gündemi İtalya’da masaya yatırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, G20 Dönem Başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Ülkeleri Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı’nda çevresel sürdürülebilirlikten Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformuna kadar pek çok konuyu ele aldıklarını bildirdi. İtalya’nın Sorrento kentindeki toplantıda Türkiye’yi temsil eden Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı’ndayız. Çevresel sürdürülebilirlik, hizmetler, yatırım, mikro-KOBİ’lerin dünya ticaretine katılımı, devlet destekleri ve DTÖ reformu gibi uluslararası ticaretin önemli gündemlerini G20 bakanlarıyla değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. G20 Ülkeleri Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı, bugün ortak bildirinin kabulüyle sona erecek.

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