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Aktüel Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin onur ödüllerini kazananlar belli oldu
Aktüel

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin onur ödüllerini kazananlar belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:42:34 -
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin onur ödüllerini kazananlar belli oldu

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 10.’su gerçekleşen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 20-26 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin "Sinema Onur Ödülü" Polonyalı ödüllü yönetmen Agnieszka Holland'a, "Akademik Onur Ödülü" hukuk profesörü Paulo Pinto de Albuquerque'ye, "Sinemaya Katkı Ödülü" ise "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Eşkiya" ve "Vizontele-Tuuba" adlı filmlerin de görüntü yönetmeni olan Uğur İçbak'a verilecek.

Ödüller, festivalin 19 Kasım'daki açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

Agnieszka Holland, festivalin endüstri bölümü VisionIST kapsamında bir ‘Ustalık Sınıfı’ söyleşisi gerçekleştirecek.

Ulusal ve uluslararası filmlerin çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşacağı festivale ilişkin tüm bilgileree http://www.icapff.com/tr/ana-sayfa adresinden ulaşılabilecek.

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