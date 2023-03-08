Uluslararası sözleşmeler kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı. Komisyonda 10 ayrı uluslararası sözleşmelere ilişkin teklifler görüşülerek kabul edildi.

Türkiye ile Gürcistan Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin, Türkiye-Gürcistan Ortak Komitesi Kararı ve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifiyle; Türkiye ve Gürcistan arasında, bazı kota miktarlarında ve gümrük vergisi indirimlerinde değişiklikler yapılmasını, Türkiye'nin yüksek rakamlarda ihracat gerçekleştirdiği bazı kalemlerde gümrük vergilerinin karşı tarafça sıfıra indirilmesini, hizmet sektörleri ile ilgili olarak izin, lisans ve başvuru süreçlerinde etkinlik ve kolaylığın temin edilmesini, belgelerin karşılıklı tanınmasını, karşılıklı işgücü hareketliliğine ilişkin kuralların belirginleştirilmesini amaçlayan Ortak Komite Kararı ve Protokol'ün onaylanmasının uygun bulunması öngörülüyor.