THY- Euroleague
0553 313 94 23

Uluslararası Sivil Havacılık Günü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Ülkelerin ulusal anlamda havacılıklarını geliştirmesi yetmiyor" - "Dünyada 'sivil havacılık sektöründe ben de varım' demek, dahası büyük oyunculardan biri haline gelmek için atılacak adımlar var"

06 Aralık 2018 Perşembe 22:25
Uluslararası Sivil Havacılık Günü

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ülkelerin ulusal ölçekte havacılık sektörünü geliştirmelerinin yeterli olmadığını belirterek, "Dünyada 'sivil havacılık sektöründe ben de varım' demek, dahası büyük oyunculardan biri haline gelmek için atılacak adımlar var." ifadesini kullandı.

Turhan, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kuruluş günü olan 7 Aralık'ın, 26 yıldan bu yana Dünya Sivil Havacılık Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Ulaşımın her insan için önemli ve vazgeçilmez olduğunu kaydeden Turhan, bu nedenle ülkelerin ulaşım alanında en iyi standartları yakalaması gerektiğine işaret etti.

Turhan, Türkiye'nin son 16 yılda ulaşımın her alanında yapılan yatırımlarla bu konuda muasır medeniyetler seviyesine ulaştığını, havacılıkta da gerçek anlamda çağ atladığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak ülkelerin ulusal anlamda havacılıklarını geliştirmesi yetmiyor. Dünyada 'sivil havacılık sektöründe ben de varım' demek, dahası büyük oyunculardan biri haline gelmek için atılacak adımlar var. Türkiye, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 16 yılda altyapıda sağladığı büyük değişimle, sektörde serbestleşme sonrasında yakaladığı büyümeyle bunu başardı. Bir yandan bölgesel ve uluslararası sivil havacılık örgütlerinde aktif rol alırken, ülkelerle ikili sivil havacılık anlaşmaları yaparken bir yandan da sivil havacılığın evrensel kriterlerinden taviz vermeden yoluna devam etti. Dahası dünya sivil havacılığında en hızlı gelişen ülkelerden biri oldu.

Sonuçta ortaya çıkan tablo sivil havacılık çalışanlarımızın başarısı olduğu kadar milletimizin de başarısıdır. Bu çerçevede ben Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün değerli yönetici ve çalışanları başta olmak üzere sivil havacılığa hizmet eden tüm kamu-özel sektör kurum ve kuruluşlarımızın Uluslararası Sivil Havacılık Günü'nü tekrar tebrik ediyorum. Sivil havacılığımızın daha ileri noktalara taşınması temennisiyle tüm havacılık camiasını sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."






Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 22:25
  1. Cahit Turhan
  2. havacılık
  3. Uluslararası Sivil Havacılık Günü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman'da bir aile sobadan zehirlendi
    1. Karaman'da bir aile sobadan zehirlendi
    2. İzmir'de "İsveçli Babalar" sergisi..
    3. Amazon'un yapay zekalı robotu 24..
    4. Fuat Oktay'dan geçmiş olsun telefonu
    5. Ahmet Davutoğlu, kitabının hikayesini..
    6. 15 yaşındaki öğrenci polislerce..
    7. Yunanistan, savaş gemisi almak için..
    8. Özçelik-İş'ten Kardemir Karabükspor'a..
    9. Giresunspor teknik direktörü Hüseyin..
    10. Macaristan'da "Sultan Süleyman'ın..
    11. Donald Trump'a güvenlik şoku
    12. Türkiye bu operasyonu konuşuyor!..
    13. Ramil Guliyev'e "yılın atleti" ödülü
    14. Manchester United efsanesinden Ander..
    15. Fenerbahçe, Giresunspor'u tek golle..
    16. ABD'ye kötü haber! Düşüş yaşanıyor
    17. "10. İstanbul Edebiyat Festivali"
    18. Suriye sınırında bir terörist yakalandı
    19. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    20. 62. Uluslararası Beyrut Kitap Fuarı..
    Barış Özcan’ın FETÖ bağlantısı mı var?.. 15 Temmuz’da paylaştığı videoyu bir de bu açıdan izleyin!
    Barış Özcan’ın FETÖ bağlantısı mı var?.. 15 Temmuz’da paylaştığı videoyu bir de bu açıdan izleyin!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller