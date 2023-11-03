‘Uluslararası Savaş Suçları Mahkemeleri'nin kurulması dünya barışına ciddi katkı sağlayacaktır’

Salih Kurt, KASSAK olarak hem Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi hem de Kudüs ve Akdeniz konularının masaya yatırılacağı uluslararası bir konferans düzenlediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

“04.11.2023 Cumartesi günü Saat:18:00'da Komisyon Üyemiz Sayın Cihat Yaycı Paşamızın vereceği uluslararası konferansın moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Müslüm Aktürk yapacak.

Amacımız uluslararası huzura ve barışa Türkiye olarak katkı sağlamaktır.Sayın Cihat Yaycı Paşamızın Akdeniz havzası için yaklaşık 50 yıllık tecrübe ve birikimi var. Bu birikimden devlet ve millet olarak faydalanmak, dezavantajlarımızı avantaja çevirecektir diye düşünüyorum.

Ayrıca Paşamızın diplomasi dilini çok iyi bilen bir kişi olarak ülkemize uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk konusunda kamuoyunda yaptığı açıklamalar ile olağanüstü bir destek vermeye devam ettiğinin de altını çizmek isterim.

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KASSAK Komisyonumuzun çok kıymetli, uluslararası birçok ülkeden katılımın sağlandığı saygın diplomatlardan oluşması, ülkemizin ciddi barışçıl politikalar ürettiğinin göstergesidir.”

Bu arada, KASSAK Başkanı Salih Kurt, Akit TV'de konuşan Tüm Hukukçular Vakfı Başkanı Yaşar Baş’a,komisyonlarının görüşlerini destekler açıklamalarından dolayı teşekkür etti.