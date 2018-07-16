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Uluslararası Para Fonu, Türkiye büyüme tahminini düşürdü

IMF, Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye düşürdü.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:38
Uluslararası Para Fonu, Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisinde finansal koşulların sıkılaştığına ve dış açığın yüksek olduğuna işaret ederek, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 4,4’ten yüzde 4,2’ye revize etti.
 
Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu güncelleyen IMF, Türkiye’nin de aralarında olduğu gelişen ülkelerde merkez bankalarının yüksek enflasyon ve kur baskılarına karşı faiz artırımına gittiğini hatırlattı.
 
Raporda "Arjantin ve Türkiye örneklerinde olduğu gibi birçok gelişen piyasa borsası dengesizlikler ile görünüme yönelik artan risklerin etkisiyle değer kaybetti." değerlendirmeleri yer aldı.
 
2018 ve 2019 için küresel büyüme beklentilerini Nisan 2018 raporu ile aynı seviyelerde bırakan IMF, bununla birlikte büyüme görünümü önündeki risklerin arttığını belirtti.
 
"Büyüme hızı bazı ekonomilerde tepe yapmış görünüyor ve büyüme eskisi kadar senkronize değil" diyen kurum, büyüme beklentilerine ilişkin beklentilerin değişmesinde yükselen petrol fiyatları, ABD’de artan faizler ve tırmanan ticaret gerilimini gerekçe gösterdi.  
 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:38
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