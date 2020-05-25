Uluslararası öğrenciler, Kovid-19 sürecinde bayram sevincini Türkiye'de yaşıyor

ANKARA (AA) - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Burslarıyla dünyanın dört bir tarafından okumak için gelen uluslararası öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, bu yıl Türkiye'deki evlerinde ya da kaldıkları yurtlarda Ramazan Bayramı heyecanını duyuyor.

Türkiye Bursları ile Ankara'da farklı üniversite ve bölümlerde eğitimlerini sürdüren çeşitli ülkelerden öğrenciler, bayramı nasıl geçirdiklerini ve ülkelerindeki bayram geleneklerini AA muhabirine anlattı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram sevincini ailelerinden ve ülkelerinden uzakta yaşayan uluslararası öğrenciler, bir yandan sokağa çıkma kısıtlamasında zamanlarını eğitimleri için verimli kullanmaya çalışıyor, diğer yandan da aileleriyle telefonda görüşerek özlem gidermeye ve ülkelerindeki bayram havasını yaşamaya çalışıyor.

Türkiye'ye dokuz ay önce Nijer'den gelen, bu yıl aldığı Türkçe öğreniminin ardından gelecek yıl Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Muhasebe ve Finansman Bölümünde yüksek lisans yapacak olan Fatimata Zahara Ousmane Issa, "Karantina döneminde günlerimi organize ediyorum. Zaman zaman kitap okuyorum. Derslerimi çalışıyorum." diye konuştu.

Nijer'deki bayram geleneklerini anlatan Ousmane Issa, "Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce pazarlar çok kalabalık olur. Çünkü insanlar bayrama hazırlanır. Ayrıca, Ramazan Bayramı'nda en güzel kıyafetler giyinip lezzetli yemekler pişirirler. Namazdan sonra herkes birbirini ziyaret edip tebrik eder, hediyeler verir. Çoğu zaman çocuklara para verilir." dedi.

- "İnşallah Kovid-19 bittikten sonra nice bayramlar kutlayacağız"

Türkiye'ye Mısır'dan gelen, Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi olan Rana Ragab da, Kovid-19 salgını ilk çıktığında, tedbirler kapsamında bulunduğu yurttan başka bir yurda alındıklarını ve tek kişilik odalarda kalmaya başladıklarını anlattı.

Karantina günlerinde zamanını faydalı bir şekilde geçirdiğini anlatan Ousmane Issa, "Çünkü saat 11.00'den 15.00'e kadar uzaktan eğitimle ders çalışıyoruz. En az 11 kitap okudum. YTB tarafından düzenlenen online programlara katılıyorum. Ayrıca online üniversite programlarına da katılıyorum." dedi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla da telefonlaşarak görüştüğünü belirten Ousmane Issa, "Bayram Mısır'da çok güzel geçiyor. Bayram gecesi hiç uyumayız." diye konuştu.

Ülkesindeki bayram geleneklerini anlatan Ousmane Issa, "Ramazan Bayramımız başlayınca ek olarak hurma yeriz. Bayram namazını kıldıktan sonra balonlar alırız. Evimize döndükten sonra bütün ailemizle beraber kek ve kurabiye yeriz. Çocuklar, büyüklerden para alır." dedi.

Çocukların oyun oynadığını, akrabaların ziyaret edildiğini anlatan Ousmane Issa, bayramın ikinci günü ise sinemaya ya da denize gidildiğini belirtti.

Ousmane Issa, "Bu, Türkiye'deki ilk bayramım. Türkiye'de olmama rağmen koronavirüs nedeniyle hiç dışarıya çıkmayacağım. İnşallah bu hastalık bittikten sonra hepimiz dışarı çıkacağız ve nice bayramlar kutlayacağız. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

- "Evde kaldığım süreçte kitap okuyup yeni fikirler edinmeye çalışıyorum"

Gazi Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği Bölümünde okuyan Iraklı Adday Hüseyin de salgın döneminde öğrenci olduğu için en büyük sıkıntıyı uzaktan eğitim konusunda yaşadığını anlattı.

Hüseyin, "İki, bu iki üç ayda evde kaldığımız günlerde kitap okumaya, yeni fikirlere sahip olmaya çalışıyorum. Hatta öğrenci hayatı ve meslek hayatı arasındaki farklar nedir her gün öğrenmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Irak'ta, arife günü yatsı namazından sonra insanların bayram hazırlığına başladığını anlatan Hüseyin, "Bayramın ilk gününde insanlar bayram namazı kılıyor ve birbiriyle bayramlaşıyorlar. Sabah namazından sonra kahvaltıyı bir evde birlikte yiyorlar, öğle yemeğini de başka bir evde yine birlikte yiyorlar." dedi.

Hüseyin, memleketinde bayram için "kleicha" adında özel bir tatlının yapıldığını ve bayram günlerinde bütün evlerde mutlaka "kleicha" ikram edildiğini de söyledi.