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Aktüel Uluslararası misafirler Türkiye’nin sağlık sistemini anlattı
Aktüel

Uluslararası misafirler Türkiye’nin sağlık sistemini anlattı

Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler, kendi ülkeleriyle kıyaslama yaparak Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünü ve yetkinliğini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 13:42:00 - 2021-06-21 13:42:56

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşısı dozu 42 milyonu aşarken Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler, Kovid-19 aşılama sürecindeki deneyimlerini ve Türk sağlık sisteminden memnuniyetlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda anlattı.

"Bu Topraklara Aşık" başlıklı seride Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler, kendi ülkeleriyle Türkiye'nin sağlık sistemini karşılaştırırken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoyu sosyal medya hesabından "Ülkemizde yaşayan uluslararası misafirlerimiz Türk sağlık sistemiyle ilgili memnuniyetlerini #BuTopraklaraAşık serisinde anlattı. Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek olacak gayretle işlerini yapan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu görevlilerimize minnettarız" ifadeleriyle paylaştı.

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