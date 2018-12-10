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Uluslararası Mersin Maratonu'na doğru

Uluslararası Mersin Maratonu 16 Aralık Pazar günü yapılacak

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:49
Uluslararası Mersin Maratonu'na doğru

MERSİN (AA) - Mersin Valiliği himayelerinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu 16 Aralık Pazar günü Tekerlekli Sandalye Parkuru ile start alacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, maraton için etkinlik komisyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel başkanlığında toplantı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel, maratonda bu yıl 100 bin kayıt hedefi koyduklarını belirtti.

Hedefi aştıklarını ve 120 bine yaklaştıklarını ifade eden Gökbel, şunları kaydetti:

"Arzu ettiğimiz hedefin üzerindeyiz. Bu organizasyonun dört dörtlük gerçekleştirilmesi bizim için çok önemli. Birlik ve beraberlik içerisinde tüm halkımızla hiçbir grup gözetmeden Mersin'in ortak bir değeri ve markası olarak bu maratonu yapmak oldukça önemli. Mersin halkı da böyle bir organizasyonu benimsedi. Böyle bir organizasyonun Mersin'de birlik ve beraberlik açsından önemli olduğunu hissettiler. 57 bin Mersinli geçtiğimiz yıl maratonumuza katılarak, bu düşüncelerini yansıttılar. Bu yıl bunun çok daha fazlasının gerçekleşeceğine ve ses getirecek bir etkinlik olacağına inanıyorum."

Güncel kayıt sayıları hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, 42 kilometre koşusuna 374, 15 kilometre koşusuna bin 336, 5 kilometre halk koşusuna 119 bin 226, çocuk maratonuna 823, özel sporcu koşusuna 513 kişinin kayıt yaptırdığı ifade edildi.

Öte yandan, etkinlik kapsamında 14-15 Aralık tarihinde Forum AVM'de Maraton Fuarı düzenleneceği bildirildi.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:49
  1. Mersin
  2. Mersin Büyükşehir Belediyesi
  3. Uluslararası Mersin Maratonu

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