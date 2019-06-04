0553 313 94 23

Uluslararası Medikal İnovasyon ve İşbirliği Forumu Fangchenggang’da gerçekleşti

Uluslararası Medikal İnovasyon ve İşbirliği Forumu (Çin-Şanghay İşbirliği Organizasyonu) Fangchenggang şehrinde gerçekleştirildi.

04 Haziran 2019 Salı 12:39
Uluslararası Medikal İnovasyon ve İşbirliği Forumu Fangchenggang’da gerçekleşti

Uluslararası Medikal İnovasyon ve İşbirliği Forumu (Çin-Şanghay İşbirliği Organizasyonu) Fangchenggang şehrinde gerçekleştirildi.



Şanghay İşbirliği Organizasyonu Arkadaşlık ve İşbirliği Komitesi (Shanghai Cooperation Organization Good-Neighborly Friendship and Cooperation Committee) ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi eş sponsorluğunda gerçekleştirilen Uluslararası Medikal İnovasyon ve İşbirliği Forumu (Çin-Şanghay İşbirliği Organizasyonu) Fangchenggang şehrinde gerçekleştirildi. Yapılan bilgilendirmede; Şanghay İşbirliği Organizasyonu-SCO (Shanghai Cooperation Organization) ilk defa sağlık, işbirliği, inovasyon temalı uluslararası medikal inovasyon ve işbirliği forumu gerçekleştirerek SCO çerçevesinde medikal inovasyon ve işbirliğinin paylaşımı ve oluşumuna yönelik bir platform oluşturdu.



Ulusal sağlık, afetten kurtulma, hastalık önleme ve kontrol, tıbbi hizmetler, geleneksel tıp, sağlık yönetimi, tıp ve hemşirelik, tıp eğitimi ve bilimsel araştırma, tıp personeli değişimleri gibi konular ele alınarak geniş çaplı fikir birliğine varıldığı kaydedilirken, forum kapsamında çoklu işbirliği anlaşmaları gerçekleştirildiği açıklandı. Ayrıca, Uluslararası Medikal İnovasyon İşbirliği Forumuna ilişkin Fangchenggang Deklarasyonu da (Çin-Şanghay İşbirliği Organizasyonu) yürürlüğe konulduğu bilgisi verildi. Forum kapsamında Şanghay, Çin’de ’Çin-Şanghay İşbirliği Organizasyonu Medikal İnovasyon ve İşbirliği Komitesinin’ kurulmasına da karar verildi.


Fangchenggang şehri, ’bir ilçe ve iki şehir’ fikrini esas alarak şehirde uluslararası açık medikal deney bölgesinin kurulmasını ve bu sayede Çin-Hindistan endüstriyel farmasötik üretim parkını, ABD-Avrupa endüstriyel yeni özel ilaç üretim parkını ve Rusya endüstriyel farmasötik parkını içeren deney bölgesinde uluslararası farmasötik üretim bölgesi ve uluslararası medikal ve sağlık bakım ilçesi oluşturmayı amaçlıyor.


Filipinler, Tayland ve Ukrayna gibi 21 ülkenin 800’ün üzerinde hükümet yetkilisi, tıp uzmanları ve bilim insanları foruma katılım gösterdiği bilgisi verilirken, katılımcıların tamamı, SCO üye devletler, gözlemci ülkeler ve diyalog ortaklarını temsil etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 12:39
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kansere yakalandı, torun sevgisiyle yaşama tutundu
    1. Kansere yakalandı, torun sevgisiyle..
    2. Bayramda hem ikramların tadına bakmak..
    3. Mahir Ünal'dan şehit ailesine taziye..
    4. "23 Haziran’da İstanbul’da Yıldırım’ı..
    5. Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay..
    6. Gaziantep'te cinayet
    7. PKK’lı teröristlerden Batı’ya yardım..
    8. AK Partili Kırkpınar’dan partililere..
    9. Motosiklet hırsızlığı güvenlik..
    10. Başkent Üniversitesinden "tıp eğitimi"..
    11. Uluslararası Medikal İnovasyon ve..
    12. "Türklerle şaka olmaz"
    13. ‘Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’ndeki..
    14. A Milli Futbol Takımı bayramlaştı
    15. MHP Lideri Bahçeli, bayramın ilk..
    16. Son 7 yılın en yüksek seviyesi! Yüzde..
    17. Vodafone Red'liler yaz boyunca..
    18. Büyükşehir Belediyesi aydınlatma..
    19. Şadan Kalkavan Futbol Turnuvası..
    20. Sürücü anne ve babaların trafik..
    21. Emniyet Müdürü sürücü çocuklarına..
    22. Başkentteki Pakistanlılar Ramazan..
    23. Engelli çocuğu süt içsin diye borçla..
    24. Bakan kasapoğlu: "Ailelerin..
    25. İzmir’den çaldıkları buzağıları..
    26. Taşoluk’ta asırlık adak geleneğini..
    27. Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti
    28. Hatay dağ ceylanı ve nesli tehlike..
    29. Kırşehir protokolü bayram namazı..
    30. 6 aylık hamile kadın amcası tarafından..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."