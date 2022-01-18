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Eğitim Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 5 dünya birinciliği!
Eğitim

Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 5 dünya birinciliği!

Uluslararası Caribou Matematik Olimpiyatlarında Denizlili öğrenciler farklı kademelerde 5 dünya birinciliği elde etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 19:18:00 -
Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 5 dünya birinciliği!

Öğrencilerin problem çözerken aynı zamanda keyif almalarını amaçlayan, dünya çapında çevrim içi olarak düzenlenen bir yarışma olan ve her yıl 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12. sınıf kategorilerinde düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Olimpiyatları gerçekleştirildi. Yapılan yarışmada Turgut Ulaş Akyüz, Mehmet Yiğit Çelik, Melih Kerem Avcı, Burak Bulut ve Emir Erdoğan tüm soruları doğru cevaplayarak dünya birincisi olma başarısını gösterdi.

“Öğrencilerimizi içtenlikle tebrik ediyorum”

Yarışmada aldıkları derecelerle Denizli’ye eğitim alanında büyük bir gurur yaşatan 5 öğrenciyi makamında kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Eğitimin her kademesinde elde ettiğimiz başarılar günden güne artıyor. Hedefleri olan ve bu hedefler doğrultusunda büyük gayretler sonucu elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran öğrencilerimizi içtenlikle tebrik ediyorum” dedi.

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