  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı
Aktüel

Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:35:57 -
Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ilki düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı.

Kuşadası Belediyesince düzenlenen sempozyum nedeniyle Yılancı Burnu'nda basın toplantısı düzenlendi.

Belediye Başkanı Ömer Günel, yaptığı konuşmada, ilçenin kültür ve sanatla anılan bir kent haline gelmesini istediklerini söyledi.

Günel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımcı sayısını sınırlamak durumunda kaldıklarını dile getirdi.

Kuşadası'na 25 günlük sempozyum sonunda 9 heykel hediye edileceğini belirten Günel, "Yeni inşa ettiğimiz ve düzenlediğimiz her alanı sanatla şekillendirmek istiyoruz. Çünkü sanatı sokaklara taşıyan kentlerin büyük bir değer kazandığını biliyoruz. İlgi duyan, merak eden tüm hemşehrilerimiz, sempozyum süresince burada çalışmalarını sürdürecek olan sanatçılarımızın üretim süreçlerine tanıklık edebilirler." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Günel, katılımcılarla mermere çekiç vurarak sempozyumu başlattı.

Sempozyuma Rusya’dan Kiril Grekov ile Anna Sosenskaia, Türkiye’den İmdat Avcı, Çağdaş Erçelik, Hakan Çınar, Sıtkı Eryılmaz, Roben Divarcı ile küratörler Özlem ve Hakan Şengönül katılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu

Dağlık Karabağ'da büyük darbe yiyen Ermenistan çıkış yolu arıyor. Rusya'nın kapıyı yüzüne kapattığı Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
Necmettin Erbakan ABD'nin ağır sanayi oyununu Elçibey'e anlattı
Gündem

Necmettin Erbakan ABD'nin ağır sanayi oyununu Elçibey'e anlattı

Eski Başbakanlardan rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Azerbaycan'ın hayatını kaybeden 2. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'e ağır sanayinin ..
Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında
Gündem

Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,5 ay önce köpeklerin kazıp çıkarttığı kafatasının DNA analizinin tamamlanması sonrası bir gizemi ortaya çıkardı..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay