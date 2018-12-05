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Uluslararası kuruluşları İstanbul’da ağırlayacak

İGDAŞ'ın Ayrıcalıklı Ortak Üye olarak katıldığı Uluslararası Gaz Birliği’nin (IGU) ikinci dönem konsey toplantısında Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım'ın IGU’nun üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirdiği bir dizi özel görüşmede, İstanbul’da gerçekleşecek olan 8. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı da konuşuldu.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:01
Uluslararası kuruluşları İstanbul’da ağırlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, Uluslararası Gaz Birliği’nin (IGU) Venedik’te gerçekleştirilen 2018 yılı ikinci dönem konsey toplantısına Ayrıcalıklı Ortak Üye (Premium Associate Member)  olarak katıldı. “Doğalgazla Desteklenen Sürdürülebilir Bir Gelecek” temasıyla düzenlenen toplantıda, 35 ülkeden 70’i aşkın kuruluş yer aldı. İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım, konsey toplantısı sürecinde IGU’nun üst düzey yöneticileriyle bir dizi özel görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde özellikle, dağıtım sektöründeki yeni teknolojik gelişmeler, Türkiye’nin doğalgaz ticaretindeki rolü ve 17-18 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek olan 8. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı da konuşuldu. Toplantıya Ayrıcalıklı Ortak Üye olarak katılan İGDAŞ’ın bu statüsünün 2018-2021 döneminde de devam edeceği açıklandı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:01
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. İGDAŞ
  3. Uluslararası Gaz Birliği (IGU)
  4. Ayrıcalıklı Ortak Üye (Premium Associate Member)
  5. İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım
  6. 8. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı

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