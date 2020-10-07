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Aktüel Uluslararası Kurtarma Komitesi: Etiyopya'da 19 milyon insanın yardıma ihtiyacı var
Aktüel

Uluslararası Kurtarma Komitesi: Etiyopya'da 19 milyon insanın yardıma ihtiyacı var

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:48:30 -
Uluslararası Kurtarma Komitesi: Etiyopya'da 19 milyon insanın yardıma ihtiyacı var

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, sel felaketleri ve çekirge istilası nedeniyle Etiyopya'da insani krizin başladığını ve 19 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

IRC'den yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarının haziran ile eylül ayları arasında 12 kat arttığı, sellerin 300 bin kişiyi evsiz bıraktığı ve çekirge istilalarının tarımsal üretime zarar verdiği ifade edildi.

Mevcut durumun ülkede insani krize yol açtığı belirtilen açıklamada, halkın günlük gıda ihtiyacını karşılamakta zorlandığı kaydedildi.

Etiyopya'da 19 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu ve bazı bölgelerde kötü beslenme yüzünden hastaneye yatırılanların sayısının geçen yıla göre yüzde 50 arttığı bildirildi.

İç çatışmalar nedeniyle son yıllarda milyonlarca insanın yerinden olduğu ülkede ekonomik kriz de her geçen gün derinleşiyor.


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