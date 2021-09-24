Uluslararası Kudüs Vakfı'ndan fanatik Yahudilerin baskınlarına karşı Mescid-i Aksa'yı savunma çağrısı

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Uluslararası Kudüs Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın son dönemde yüzlerce Yahudi yerleşimcinin baskınlarına maruz kaldığı belirtilerek, "Haremin, 8 Eylül'den bu yana Yahudi ibadetleri dayatılmak suretiyle kimliğinin tasfiye edilmeye çalışıldığı bir döneme girdiği" kaydedildi.

Bunların Mescid-i Aksa'yı yalnızca Yahudilere ait bir ibadet mekanı haline getirme çabası ve nihayetinde Aksa'yı iddia ettikleri mabede dönüştürme yolundaki adımlar olduğu kaydedilen açıklamada, "haremin 1967'deki İsrail işgalinden bu yana böyle bir saldırıya tanık olmadığı" belirtildi.

Yaşananların Aksa'nın kimliğini tasfiye saldırıları olduğu vurgulanarak, Mescid-i Aksa'nın vesayetini elinde bulunduran Ürdün hükümetine İsrail'in bu tehlikeli saldırılarına karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Kudüs ve Batı Şeria'daki tüm Filistinliler ile Arap halkları ve tüm Müslüman alemine Mescid-i Aksa'yı savunma çağrısı yapıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 564 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtilmişti.

İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedilmişti.

Mescid-i Aksa'da bulunan 5 Filistinli gözaltına alındı

Açıklamada, fanatik Yahudilerin baskınları sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan 4'ü kadın 5 Filistinlinin de gözaltına alındığı ifade edilmişti.

İbrani takvimine göre 20 Eylül'de başlayan ve 27 Eylül'de sona erecek olan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Dün de 724 fanatik Yahudi, sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlularına girmişti.