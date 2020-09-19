Uluslararası Kudüs Vakfı'ndan "fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınlarının engellenmesi" çağrısı

GAZZE (AA) - Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı, Yahudi bayramlarında fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının engellenmesi çağrısında bulundu.

Vakıf Başkanı Ahmed Ebu Halebiyye, Gazze Şeridi'nde düzenlenlediği basın toplantısında, Yahudi bayramını bahane ederek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek isteyen fanatik Yahudileri püskürtmek için Kudüs halkını bugünden itibaren Aksa'ya gidip orada kalmaya davet ettiklerini söyledi.

Yahudilerin Yom Kippur (Kefaret günü) ve Sukot Bayramı'nı (Çardaklar Bayramı) bahane ederek Mescid-i Aksa'da ayin yapmalarını "tehlikeli bir adım" olarak nitelendiren Ebu Halebiyye, bu tür ayinlerle buranın Yahudiler için manevi bir merkez haline getirilerek Aksa'nın yıkılmasına ve üzerine Yahudi tapınağı inşa edilmesine zemin hazırlanmaya çalışıldığını ifade etti.

İbrani takvimine göre, bu yıl 18 Eylül'e denk gelen Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur ve 27 Eylül'e kadar devam edecek Sukot Bayramı sebebiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.



Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.