Uluslararası Kriz Grubundan AB üyesi ülkelere Doğu Akdeniz'de diyaloğa destek çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Uluslararası Kriz Grubu (IGC), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderlerine, Türkiye ile Yunanistan arasında diyaloğu destekleme çağrısında bulundu.

Brüksel merkezli sivil toplum kuruluşu IGC, "Doğu Akdeniz'de gerginlik nasıl düşürülür" başlıklı bir yazı yayımladı.

Yazıda, Avrupalı liderlerin, Atina ve Ankara'nın uzlaşma yönündeki adımlarını memnuniyetle karşılamaları ve diyaloğu desteklemeleri gerektiği kaydedildi.

Önceliğin Türkiye ve Yunanistan arasında deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda istikşafi görüşmeleri başlatmak olduğuna işaret edilen makalede, Ankara ve Atina'ya teknik askeri görüşmeleri sürdürmeleri, bölgede tatbikatlardan ve tansiyonu yükseltici açıklamalardan kaçınmaları tavsiye edildi.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa'nın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle AB tedbirleri talep ettiği anımsatılan yazıda, AB'nin uygulayacağı olası tedbirlerin Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de daha agresif olmaya yöneltebileceği ifade edildi.

Makalede, AB ve Türkiye arasında komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesinin her iki tarafın da faydasına olduğu belirtildi.

AB üyesi ülke liderlerinin Brüksel'de gerçekleştireceği zirvede Türkiye'ye nasıl yaklaşacaklarını doğru belirlemeleri gerektiği, Rumların talep ettiği tedbirlerin AB üyesi ülkeler tarafından tam anlamıyla desteklenmediği de kaydedildi.

Makalede, pek çok AB ülkesinin önemli stratejik ortak Türkiye ile gerginliği diplomasi yoluyla düşürmeyi umdukları vurgulandı.