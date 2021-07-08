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Dünya Uluslararası Kızılhaç Komitesi: İsrail'in Humsa el-Favka köyünü yıkması insanlık onurunu zedeliyor
Dünya

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: İsrail'in Humsa el-Favka köyünü yıkması insanlık onurunu zedeliyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Humsa el-Favka köyünde Filistinlilerin evlerini yıkmasının "insanlık onurunu zedelediği" değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 22:02:00 -
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: İsrail'in Humsa el-Favka köyünü yıkması insanlık onurunu zedeliyor

ICRC'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Humus el-Favka köyü başta olmak üzere Batı Şeria'da bedevilere yönelik yinelenen yıkımların "kalpleri yaraladığı, insan onurunu zedelediği ve geçim kaynaklarına zarar verdiği" ifade edildi.

İsrail'e "işgal ettiği topraklarda yaşayanların (Filistinliler) kültürlerine ve geleneklerine uygun olarak mümkün olduğunca normal bir yaşam sürmelerini" sağlama çağrısı yapılan paylaşımda, "insanların onuru, ihtiyaçları ve özgür iradelerinin, gelecekleriyle ilgili tüm tartışma veya atılacak adımların merkezinde olması gerektiği" vurgulandı.

İsrail ordusu dün Humsa el-Favka köyündeki Filistinlilerin evlerini yıkmaya başlamıştı.

Daha önce 4 kere yıkıma maruz kalan Humsa el-Favka köyü, İsrail'in "askeri atış alanı" olarak belirlediği ve 38 bedevi köyünün kısmen ya da tamamen bulunduğu bölgede yer alıyor. İsrail güçlerinin tekrarlayan yıkım eylemlerine maruz kalan köy, Kasım 2020'de tamamen yıkılmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, İsrail güçleri 2021'in başından 28 Haziran'a kadar işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 403 ev ve yapıyı yıktı.

 

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