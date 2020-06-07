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Spor

Uluslararası Kayak Antrenör Semineri çevrim içi yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-07 09:28:41 -
Uluslararası Kayak Antrenör Semineri çevrim içi yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu, Uluslararası Kayak Antrenör Semineri'nin Norveç Kayak Federasyonu tarafından çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 4 farklı ülkeden alanında uzmanlaşmış uluslararası antrenörün vereceği eğitim seminerinde, "sporcuların fiziksel ve teknik eğitiminde antrenörün rolü" konusunun ele alınacağı belirtildi.

İngilizce dilinde 10 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak seminer, "zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.


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