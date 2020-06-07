Uluslararası Kayak Antrenör Semineri çevrim içi yapılacak
ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu, Uluslararası Kayak Antrenör Semineri'nin Norveç Kayak Federasyonu tarafından çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, 4 farklı ülkeden alanında uzmanlaşmış uluslararası antrenörün vereceği eğitim seminerinde, "sporcuların fiziksel ve teknik eğitiminde antrenörün rolü" konusunun ele alınacağı belirtildi.
İngilizce dilinde 10 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak seminer, "zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.