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Uluslararası İstanbul Opera Festivali perdelerini açıyor

2-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 10’uncu Uluslararası İstanbul Opera Festivali’ne geri sayım başladı.

25 Haziran 2019 Salı 12:51
Uluslararası İstanbul Opera Festivali perdelerini açıyor

2-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 10’uncu Uluslararası İstanbul Opera Festivali’ne geri sayım başladı. Festivalin sponsorluğunu ING üstlendi.



Sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık anlayışı çerçevesinde faaliyet gösteren ING, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çeşitli festival ve eserlere verdiği destek kapsamında 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin ana sponsorluğunu üstlendi. Bu yıl2. Uluslararası Gaziantep Opera Festivali’nin yanı sıra sahnelendiği tüm ülkelerde kapalı gişe oynayan Romeo ve Juliet ve Mançalı Şövalye gibi klasiklerin de sanatseverlerle buluşmasına omuz veren ING, Devlet Opera ve Balesi ile başlatılan işbirliği ile opera, bale ve çok sesli müziği daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.



Türkiye’nin kültür sanat yaşamının desteklenmesi amacıyla 10 yıl önce başlatılan Uluslararası İstanbul Opera Festivali pek çok ülkeden sanatseveri İstanbul’da buluşturuyor. 2 Temmuz’da Turandot Operası ile başlayacak 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nde, Troya Operası ve ilk yerli Türk oratoryosu Yunus Emrede sahnelenecek. Festival, 14 Temmuz’da Bolşoy Tiyatrosu Solistleri Gala Konseri ile sona erecek.



Pınar Abay: “Tüm dünyada sanatı destekliyoruz”


ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay,Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile başlattıkları işbirliği ile ülkenin kültür sanat hayatını zenginleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Abay, “ING Grubu olarak tüm dünyada sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmaya, sanat aracılığıyla kreatif ve inovasyon kültürünü beslemeye yönelik misyonumuz var. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile başlattığımız işbirliği kapsamında 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’ne verdiğimiz desteği, Türkiye’de bu misyon çerçevesinde atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi. Banka olarak 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin ana sponsorluğunu üstlenmekten ve Devlet Opera ve Balesi’nin sahne sanatlarına verdiği emeğe katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Abay, “Yenilikçi ve sanatsever ruhumuzla bu alandaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.



Murat Karahan: “Sanatı destekleyen ülke gelişimini destekler”


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, işbirliği ile ilgili “Ülkelerin gelişimi için sanatın ve sanatçının desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu konunun bilincini ve sorumluluğunu taşıyan ING bu alanda önemli adımlar atıyor” şeklinde konuştu. Karahan,Türk opera ve balesinin gelişmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, ING ile gerçekleştirilen işbirliğinin de bu yolda önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:51
  1. sanat
  2. kültür
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