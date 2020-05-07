Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri sahiplerini buldu

Enerji sektörünün marka ismi BOTAŞ, uluslararası platformlarda ülkemizi bir kere daha gururlandırdı.

Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards); 1957 yılında kâr amacı gütmeyen bir kuruluş statüsüyle Londra’da kurulan British Safety Council tarafından düzenli olarak her yıl düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödül Programıdır. Ödülün amacı farklı ülkelerden ve sektörlerden kurumların; iş sağlığı ve güvenliği konusundaki başarılarını ve iyi uygulamalarını değerlendirerek, British Safety Council tarafından verilen prestijli Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards) ile her yıl taçlandırma.

Sağlık ve güvenlik alanındaki fark oluşturan proje ve uygulamaları ile Kurumların kendilerini kanıtlamalarına ve diğer kurumlara örnek olmalarına fırsat tanıyan yarışmaya, dünya çapında her sektörden, her ölçekte kurum ve kuruluş katılmaktadır. Değerlendirmelerin bağımsız bir teknik ekip tarafından yapıldığı yarışmaya dünya genelinden firmalar farklı kategorilerde katılım sağlamakta.

Rehber iş sağlığı güvenliği, hedef güvenli bir çalışma ortamı

BOTAŞ, azim ve kararlılıkla hem ülkemizde hem de dünyada iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmaya ve yeni başarılara ulaşmaya devam ediyor.

BOTAŞ iş sağlığı ve güvenliği yönünden en güvenli kuruluş olmak, ulusal ve uluslararası piyasada sağlık, güvenlik ve refah konularına verdiği önemi faaliyetlerinde ortaya koymak ve her zaman daha iyi düzeye taşımayı öncelikli olarak hedeflemekte.

Bu hedefler ışığında faaliyetlerini sürdüren BOTAŞ, projelerinde çevre ve iş sağlığı güvenliği konularına büyük önem vermektedir. Bu gayreti ile 2019 yılında BOTAŞ, The Green Organisation tarafından düzenlenen dünyanın en prestijli çevre ödülü olan Yeşil Dünya Ödüllerinde 4 ayrı dalda ödül alarak Yeşil Dünya Elçisi olmuştur. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki özen ve dikkati ile de BOTAŞ ülkemize ve sektörüne prestijli bir ödül daha kazandırdı.

“En Güvenli Kuruluş Olma” hedefi yolunda emin adımlarla ilerleyen BOTAŞ, dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen, 2020 yılında 62’ncisi düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülünü (International Safety Awards) kazanarak iş sağlığı ve güvenliğine verdiği önemi bir kez daha kanıtlamış ve Dünyanın ve Ülkemizin örnek kuruluşları arasında yerini aldı.