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Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, düzenleyeceği çalıştay kapsamında Avrupa üniversitelerinin seçkin hukukçularını Çeşme'de bir araya getirecek- 9-16 Eylül'deki çalıştayda "adil yargılanma hakkı", "ifade özgürlüğü" ile "özel hayat ve aile hayatının korunması" başlıkları ele alınacak

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:35
Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesi, bu yıl 22'ncisi düzenlediği "Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı" kapsamında Avrupa üniversitelerinin seçkin hukukçularını bir araya getirecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İKÜ Hukuk Fakültesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı'nın 22'ncisini bu yıl da Çeşme'de gerçekleştirecek.

Almanya, Macaristan, İtalya, Avusturya, Hırvatistan, Portekiz, Fransa ve Rusya olmak üzere 8 ülkeden akademisyen, avukat ve öğrencilerin katılacağı çalıştay, 9-16 Eylül'de yapılacak.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında Türk ve uluslararası hukukta en yeni gelişmelerin değerlendirilip tartışılacağı çalıştayda, "adil yargılanma hakkı", "ifade özgürlüğü" ile "özel hayat ve aile hayatının korunması" başlıkları ele alınacak.


- Türkiye ve Avrupa'dan önemli isimler katılıyor

İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ve İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk’ün ev sahipliğinde organize edilen çalıştayın konukları, Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı ve Yargıtay İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Vuslat Dirim, Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Taylan Barın, Yargıtay Üyesi Hikmet Kanık, Almanya’nın önemli ceza hukukçularından ve Freiburg Max-Planck Enstitüsü Onursal Müdürü Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin Eser, Federal Almanya Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Klaus Tolksdorf, Almanya Leipzig Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Goerlich olacak.

Ayrıca, Almanya Giessen Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Gropp, Almanya Leibniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michael Nagel, Osnabrück Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası Ceza Hukuku Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Prof. h. c. Arndt Sinn, Miskolc Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akos Farkas, Max-Planck Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü'nün Türkiye Sorumlusu Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach ve Zagreb Üniversitesi’nden Prof. Dr. sc. Zlata Durdevic gibi dünyanın önde gelen hukukçularının yanı sıra Avrupa’da ses getiren davalarla adını duyurmuş ünlü avukatlar etkinlikte hazır bulunacak.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:35
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