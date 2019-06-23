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Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Barış Adıbelli: ABD, Riyad’ı Arap baharıyla tehdit ediyor

ABD ile İran arasında yeni kriz bölgesi olan Hürmüz Boğazı’nda üst üste yaşanan son gelişmeleri yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, “Riyad, Arap Baharıyla tehdit ediliyor. Sonuç olarak İran kolay bir lokma değil.” dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 11:04
Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Barış Adıbelli: ABD, Riyad’ı Arap baharıyla tehdit ediyor

 Mehmet Özmen  Ankara  İran’ın ABD’ye ait casus uçağı vurmasının ardından iki ülke arasındaki gerginliğin son derece arttığına dikkat çeken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, “Dünya, ABD’nin her an İran’a saldırabileceği beklentisi içindeyken Trump birden geri adım atmak zorunda kaldı. Trump’ın çark etmesinin birinci nedeni olası bir savaşta önemli rol oynayacak Suudi Arabistan’a acil silah satışı kararının Kongre tarafından engellenmesiydi. Böylece, Trump’ın İran üzerinden Ortadoğu’nun yeni egemen gücü haline gelecek Suudi Arabistan projesi de akamete uğradı.” şeklinde konuştu.

“Trump için tam bir siyasi intihar”

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini belirten Dr. Barış Adıbelli, şunları söyledi:

“Kore savaşından bu tarafa başladığı hiçbir savaşı bitiremeyen; hatta Afganistan’da yıllarca savaştığı Taliban’ı dahi mağlup edemeyen ve nihayetinde masaya oturmak zorunda kalan ABD, topoğrafyası Afganistan’dan çok da farklı olmayan ve sekiz yıllık bir savaş deneyimi olan İran ile nasıl olup da savaşacağı merak konusu. İran’a savaş açmak 2020’de yeniden başkanlığa aday olan Trump için tam bir siyasi intihar anlamına geliyor.”

“Trump, Kendi yıktığı barış ortamını güç kullanarak yeniden inşa etmek istiyor”

Savaştan bıkmış bir Amerika halkının varlığına ve yaşanan gelişmelerin siyasi tercihlerine de yansıyacağını söyleyen Dr. Barış Adıbelli, “İran ile göreceli bir barış ortamı nükleer anlaşma ile sağlanmışken, Trump, bu anlaşmayı bozarak Ortadoğu’daki barış çabalarını da yıkmış oldu. Kendi yıktığı barış ortamını güç kullanarak yeniden inşa etmek istiyor.” dedi. 

“Trump savaştan geri adım atmış gibi görünüyor”

İran ve ABD arasında gerginlik tırmanırken çelişkilerin de yaşandığını ifade eden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu bir çelişki Trump’ın İran konusunda bu kadar kararlı olmasının arkasında yatan iki önemli neden var birincisi zaten bildiğimiz İsrail’in bekası, diğeri ise Muhammed bin Salman’ın ABD’ye güvenmemesi. Veliaht prensin gözü Rusya da. Zira Suudi Arabistan ABD’nin oynadığı kirli oyunun farkında. Bu gerçeği geçen günlerde Trump gayet güzel ifade etti: ‘Suudi Arabistan’a biz silah satmazsak, onlar da gider Rusya’dan alır.’ Durum bu kadar net ve açık. Muhtemelen, Riyad, Arap Baharıyla tehdit ediliyor. Sonuç olarak İran kolay bir lokma değil. Birileri Trump’a bu gerçeği hatırlattığı için Trump savaştan geri adım atmış gibi görünüyor.”

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:04
  1. Ankara
  2. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli
  3. Barış Adıbelli
  4. İran
  5. ABD

YORUM YAZ

  • Abdullah MuratAbdullah Murat43 dk önce
    Dostu düşmanı Allahın hidayet rehberi yaptığı Kuran ile tanımlayın. Şeytanın dostlarının şeytan yolunda savaştığını ve şeytanın bir görevinin ise özellikle müminlerin üzerine ordusuyla çullanmak olduğunu bilmek gerekir. Onlara tam anlamıyla tabi olmadıkça kendilerinden saymazla gerçek gücü asla kendilerinden olmayana vermezler ve Abd nin arabistanı değil israili güç olarak göreceğini düşünerek herkesi doğru davranışa ve aldanmamaya davet ediyorum. Bütün mesele dostu ve düşmanı Kurana göre tanımlamak ve doğru davranışı sergilemekle alakalıdır.Asla müslüman müslümanla karşı karşıya gelmemeli ve kafirleri ise müttefik edinmemelidir. Allahın hükümlerini istemeyenler müslüman değildir. Hükümleriyle hükmetmeyenler ise kafirlerdir Allahtan sakının.
  • ahmetahmet47 dk önce
    ABD/ISRAIL bolgede osmanli mirascisi guclu bir Turkiye istemez... bu nedenle Sİİ/SUNNI catismasi ve dusmanliklarin devam etmesino tesvik icin GUCLU IRANI DESTEKLER! Islam kardesligini bozarak KUDUSÜ, FILISTINI, ISLAM NAMUSUNU dusunerek umarim Iran yine oyuna gelmez...

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