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Aktüel Uluslararası Halk Platformu'ndan Gazze'yi kurtarma çağrısı
Aktüel

Uluslararası Halk Platformu'ndan Gazze'yi kurtarma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 19:52:00 -
Uluslararası Halk Platformu'ndan Gazze'yi kurtarma çağrısı

GAZZE (AA) - Gazze'ye destek için kurulan "Uluslararası Halk Platformu" İsrail'in devam eden saldırganlığı, ablukası ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması gölgesinde Gazze'yi kurtarma çağrısında bulundu.

Platform başkanı İsam Yusuf yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve ablukasını devam ettiğine dikkati çekerek, "Uluslararası toplum, Gazze Şeridi'nde insanların hayatını kurtarmak için sorumluluklarını üstlenmelidir." ifadelerine yer verdi.

Gazze'de sağlık sektörüne yönelik acil yardım yapılması ve yoksul ailelere gıda yardımının sağlanması çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in saldırları ve ablukasının devam etmesinin yanı sıra Kovid-19'un yayılması halinde Gazze halkı için ağır sonuçlarının olacağı uyarısı yapıldı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.


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