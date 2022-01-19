Uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası
Ticaret Bakanlığı, KP Fitter and Associates Turkey’e mevzuata aykırı davrandığı gerekçesiyle bir ay faaliyetten men cezası verdi.
Bakanlık tarafından hazırlanan ‘Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ’ Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen KP Fitter and Associates Turkey bir ay faaliyette bulunamayacak. Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.