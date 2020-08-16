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Uluslararası Göç Örgütü: "Yemen halkının yaklaşık üçte ikisi, sıtmadan etkilenen bölgelerde yaşıyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-16 22:43:39 -
Uluslararası Göç Örgütü: "Yemen halkının yaklaşık üçte ikisi, sıtmadan etkilenen bölgelerde yaşıyor"

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen halkının yaklaşık üçte ikisinin sıtmadan etkilenen bölgelerde yaşadığını belirterek, hastalıkla mücadele için ülkeye tıbbi malzeme yüklü uçak gönderildiğini bildirdi.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "28 milyon nüfusa sahip Yemen halkının yaklaşık üçte ikisi, sıtmadan etkilenen bölgelerde yaşıyor. Bu da onların bu hastalığa yakanlanma riskini artırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Sıtma vakalarının yaklaşık yüzde 90'ının ülkenin batı sahilindeki Tihame bölgesi ile muhitinde yoğunlaştığına ve bu bölgede Yemen'in en kalabalık nüfusuna sahip kentlerinden Hudeyde'nin yer aldığına işaret edildi.

Açıklamada, IOM'un gönderdiği ve içinde 8,9 ton tıbbi malzeme ve ilaç bulunan kargo uçağının Uluslararası Sana Havalimanı'na ulaştığı, tıbbi yardımların ülke genelindeki 2 bin sağlık merkezine dağıtılacağı belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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