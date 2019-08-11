



ANKARA (AA) - Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde düzenlenen Uluslararası Gençler Badminton Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 ülkeden 170 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Zehra Erdem ve Bengisu Erçetin, çift bayanlar kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Genç badminton sporcularının bu yıl şu ana kadar 83 madalya aldığını belirten federasyon başkanı Murat Özmekik, Türkiye'de bu branşa ilginin artmaya başladığını belirtti.

Türkiye'yi başarıyla temsil eden badmintoncuları ve antrenörlerini tebrik eden Özmekik, "Federasyon olarak birçok başarıya imza atan gençlerimize destek vermeye ve onları yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



